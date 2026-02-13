El Vigo Rugby se estrena mañana en la Liga Gallega M17 femenina

El Vigo Rugby Club mantiene vivos sus principios y su trabajo por la promoción de su deporte. Prueba de ello es que este fin de semana da un nuevo paso con el estreno de la Liga Galega M17 Femenina, una categoría que esta temporada pone en marcha la Federación Gallega con la idea de fomentar el deporte y el trabajo en la cantera.

Por ahora la competición, que será muy reducida, solo cuenta con el Vigo Rugby Club y el CRAT coruñés (que dispondrán de jugadoras cedidas por otros clubes) que se enfrentará en diferentes fines de semana. El primer duelo será mañana en As Lagoas a partir de las 12:00 horas.

El formato es dinámico porque se juega bajo la modalidad de 10 contra 10, lo que garantiza un juego rápido, abierto y emocionante. La duración máxima de los partidos será de 60 minutos.