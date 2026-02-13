La RFGF se plantea pedir la fase final de la Copa

La Real Federación Gallega de Fútbol (RFGF) está estudiando solicitar ser la sede de la Final a Cuatro de la Copa del Rey juvenil. La institución que preside Pablo Prieto se plantea pedirla debido a la clasificación para las seminales tanto del Celta, tras superar el miércoles al Athletic Club, como del Deportivo, verdugo del Tenerife. El hecho de que la mitad de los clubes que peleen por el título sean gallegos es una tentación muy importante y un gran reclamo para que la Federación Gallega, que tiene una magnífica relación con la Española con la figura de Rafa Louzán como nexo de unión entre ambas, se presente como principal opción para ejercer de anfitrión.

Los clubes también podían moverse en este sentido, pero lo habitual es que sean las federaciones territoriales las que den ese paso. De hecho, el Celta ya tenía claro ayer que ellos no iban a pedir la organización y que dejaban ese asunto en manos de otras instituciones.

Tras dejar en el camino a Villarreal, Atlético de Madrid y Athletic los celestes se medirán en semifinales al Betis, mientras que el Deportivo, que dejó en la cuneta al Sporting de Hortaleza, Rayo Vallecano y Tenerife se enfrentará por un puesto en la final al Barcelona. La Final a Cuatro se disputará del 11 al 15 del próximo mes de marzo. De alzarse con la organización, la RFGF tiene la idea de que se celebre en una localidad intermedia entre Vigo y A Coruña. El Estadio Vero Boquete, en Santiago, podría ser el escenario más lógico aunque ahora mismo no se descartan otras posibilidades.