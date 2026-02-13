El Salón Regio de la sede del Celta fue escenario ayer de un sentido homenaje a José Ramón Lete Lasa por los años en los que ha ocupado la secretaría xeral para ó Deporte. Hace un mes Lete Lasa tomó la decisión de renunciar al cargo por motivos personales tras más de siete años de permanencia en el cargo. Era su segundo tramo al frente del deporte gallego después del periodo comprendido entre 2010 y 2016 interrumpido por el tramo en el que trabajó en la Comunidad de Madrid de donde fue recuperado por Feijoo en 2018. El Celta acudió casi en pleno, junto a sus compañeros de partido en Vigo, y representantes de diferentes federaciones territoriales como fue el caso de la de Fútbol. Hubo como es natural intercambio de regalos, discursos de agradecimiento.

Homenaje en la sede del Celta a José Ramón Lete por sus años al frente de la secretaría xeral para ó Deporte | JOSE LORES