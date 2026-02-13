Bádminton
España, pese al buen partido de Jacobo, pierde con Inglaterra
redacción
España poco pudo hacer ante una Inglaterra muy superior en casi todos los puntos disputados (0-5) en la jornada del Europeo absoluto. El combinado español solo estuvo cerca de conseguir el punto del honor en el dobles masculino disputado por el vigués Jacobo Fernández. y Alberto Perales.
La pareja hispana jugó un gran partido tuteando a los británicos Russ y Green, que el pasado fin de semana se adjudicaban el Internacional de Azerbaiján.
Todo el partido fue con marcadores muy igualados. Los españoles dispusieron de dos puntos de set en la primera manga, pero sucumbieron 21-23. En el segundo parcial el guión fue semejante, pero está vez cayó del lado hispano por 21-19. El definitivo set llegó con ventaja mínima de 11-10 al descanso para Jacobo y Perals, pero el cansancio hizo mella y acabaron cediendo por 15-21.
