El COI descalifica al ucraniano del casco en honor a la guerra
El Comité Olímpico Internacional (COI) decidió ayer descalificar de la competición de skeleton al abanderado de Ucrania en los Juegos Olímpicos, Vladyslav Heraskevych, de 26 años, por llevar un casco conmemorativo con fotografías de los atletas ucranianos fallecidos en los cuatro años de guerra con Rusia. El deportista se negó a renunciar al casco que ya había probado en los entrenamientos y el COI decidió descalificarle para evitar cualquier simbología política.
- Una carga de pescado congelado volcada sobre la carretera en Vilagarcía
- La orquesta París de Noia cancela su concierto de este viernes en Vigo por «condiciones meteorológicas adversas»
- Un desprendimiento de la Autovía do Morrazo sepulta una vivienda en Moaña y deja un vecino herido
- Condenados en Ourense por las faltas a clase de su hijo durante cuatro cursos
- El Sergas realiza una visita de inspección a dermatología de Povisa y analiza si tomará medidas
- La zapatería viguesa Dadá baja la persiana de su primer local en la perpendicular de Príncipe después de 30 años
- El tren de borrascas convierte a Galicia en la principal productora hidroeléctrica del país
- Tres detenidos al hundirse un barco con 12.000 litros de gasóleo a bordo en O Grove