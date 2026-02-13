Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El COI descalifica al ucraniano del casco en honor a la guerra

El Comité Olímpico Internacional (COI) decidió ayer descalificar de la competición de skeleton al abanderado de Ucrania en los Juegos Olímpicos, Vladyslav Heraskevych, de 26 años, por llevar un casco conmemorativo con fotografías de los atletas ucranianos fallecidos en los cuatro años de guerra con Rusia. El deportista se negó a renunciar al casco que ya había probado en los entrenamientos y el COI decidió descalificarle para evitar cualquier simbología política.

