Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Compra Centro Comercial MeixueiroElectrolinera ultrarrápidaPenalización listas EducaciónVoluntariado contra la soledadCorte A-52 A CañizaPepe VieiraEspanyol-Celta: choque de estilos con la sexta plaza en juego
instagramlinkedin

Baloncesto

El Vigo 3x3 viaja con caras nuevas

Debutarán Elena Rodríguez la canaria Ana Rasines

Carla Fernández, en una jornada anterior.

Carla Fernández, en una jornada anterior.

R. V.

Cuarta jornada de la Liga FEB de Invierno de baloncesto 3x3, que se celebra nuevamente en La Caja Mágica, en Madrid. El nivel está subiendo de manera exponencial en el torneo. Dos medallas de plata olímpicas y actuales campeonas de Europa, Gracia Alonso y Sandra Ygueravide, han fichado por Las Rozas y La Celeste, respectivamente. El Vigo 3x3 acude lastrado por las bajas y a su vez con caras nuevas. Debutarán Elena Rodríguez, ex del Arxil, y la canaria Ana Rasines. Completan la expedición Nuria Cobián y la ahora capitana Carla Fernández.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents