El Vigo 3x3 viaja con caras nuevas

Cuarta jornada de la Liga FEB de Invierno de baloncesto 3x3, que se celebra nuevamente en La Caja Mágica, en Madrid. El nivel está subiendo de manera exponencial en el torneo. Dos medallas de plata olímpicas y actuales campeonas de Europa, Gracia Alonso y Sandra Ygueravide, han fichado por Las Rozas y La Celeste, respectivamente. El Vigo 3x3 acude lastrado por las bajas y a su vez con caras nuevas. Debutarán Elena Rodríguez, ex del Arxil, y la canaria Ana Rasines. Completan la expedición Nuria Cobián y la ahora capitana Carla Fernández.