Natación
Seis medallas para el equipo júnior del C.N. Mos en el Gallego
El equipo del Club Natación Mos, entrenado por Luis Alberto Pereira «Xouba», firmó una destacada actuación en el Campeonato Gallego Júnior de Invierno, celebrado en Ourense, con seis medallas. Eva Martínez se proclamó campeona gallega en 50 metros libres y subcampeona en 50 espalda. Carolina Pereiro se alzó con el título en 50 braza y logró la plata en 100 braza. Redondeó el palmarés individual Antía Hermida, campeona en 50 mariposa. El relevo 4x100 metros estilos, que completó Noa Salgueiriño, obtuvo el subcampeonato.
