La Real asalta San Mamés y toma ventaja

La Real Sociedad se impuso(0-1) al Athletic Club en San Mamés, en la ida de semifinales de la Copa del Rey Mapfre, con un solitario gol de Beñat Turrientes, que da ventaja a los ‘txuri urdin’ en la eliminatoria y los acerca a la final de La Cartuja, aunque todo se decidirá en la vuelta de Anoeta dentro de tres semanas. La Real Sociedad golpeó primero en la semifinal copera ante el Athletic Club. Los donostiarras fueron superiores en un partido en el que incluso pudieron llevarse una renta mayor si hubieran estado más certeros de cara a puerta. De hecho, antes del tanto visitante, Pablo Marín estrelló un balón en el palo. Pero la resistencia rojiblanca acabaría cayendo con el tanto de Beñat Turrientes en el minuto 62.

Como ocurriera en la última cita de semifinales entre ambos equipos en el año 1987, la Real tomaría San Mamés con resultado de 0-1. Aún así, el finalista se decidirá en el choque de vuelta que se disputará en Anoeta dentro de tres semanas. En San Sebastián, el Athletic Club necesitará ganar, algo que no consigue desde marzo de 2017 (0-2) para tener opciones de estar en La Cartuja.

En un inicio de partido marcado por la intensidad habría que esperar hasta que se cumpliera el minuto 10 para que la Real, por mediación de un remate desde la frontal de Guedes, ocasionara cierta sensación de peligro. Aun así, el acercamiento asentó en el terreno de juego a los visitantes, que empezaron a hacerse dueños del balón ante un errático Athletic Club, que eso sí, tuvo en la cabeza de Guruzeta el primer gol del partido. En lo que sería el preludio de la primera gran ocasión del partido. La Real saldría de maravilla de una presión descoordinada de los leones, y Pablo Marín se plantaría en el mano a mano ante Alex Padilla, que saldría vencedor del envite. Sería la primera de las dos ocasiones claras que tendría la Real antes de marcharse al descanso. Una falta lateral botada por Carlos Soler acabaría en un testarazo franco de Jon Martín en el segundo palo, pero, de nuevo, aparecería Padilla para negarle el gol.

Poco a poco, a base de empuje, los rojiblancos se asentarían en campo rival. Ahí, un remate de cabeza de Nico Williams tras centro de Lekue estaría cerca de devolver las tablas al marcador. Pero el encuentro murió así.