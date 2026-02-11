El Rías Baixas estrena el curso en Almagro

El telón de la temporada 2026 se alza para el Vigo-Rías Baixas. Con una plantilla muy renovada, la estructura presidida por José Luis Chamorro se pone a prueba a partir de este viernes en la provincia de Ciudad Real, con Almagro como epicentro de tres días de competición. Allí se disputa el Memorial Manuel Sanroma Valencia, el último test antes del inicio de la Copa de España el próximo día 22.

El conjunto flúor ha preparado con mucho mimo el arranque del calendario. La puesta a punto se ultimó en el stage de Pontevedra la semana pasada. Además de completar entrenamientos de fondo y de calidad en grupo, los corredores recibieron charlas formativas.

El Vigo-Rías Baixas ha realizado trece fichajes para su nuevo proyecto y cuatro de estas caras nuevas se estrenarán en Almagro. Los ciclistas sub23 Adrià Garmendia, Alberto Domens, Tadeo Rodríguez y el élite rumano Mattew Dennis Piciu forman parte del bloque que estará dirigido por Aitor Bugarín. Los otros dos componentes del «seis» que comparecerá en tierras manchegas han apostado por continuar un año más en la escuadra olívica: el sub23 Miguel Domínguez, una de las revelaciones de la categoría la pasada campaña, y el experimentado élite Fran Rus García, vencedor de la general del Memorial Manuel Sanroma Valencia en 2023 y tercer clasificado en 2024.

Perfiles exigentes

En su XXVI edición la carrera que rinde tributo al malogrado esprínter fallecido en la Volta a Catalunya de 1999 ofrece una jornada más de competición. De dos etapas pasa a tres. La primera de ella será explosiva. El recorrido del viernes, de tan solo 80 kilómetros, finaliza en la subida a la Ermita de la Virgen de los Santos. Durante el fin de semana habrá doble ración de perfiles quebrados. El sábado se espera un esprint reducido en Almagro a la conclusión de 177 kilómetros que incluyen dos ascensiones de segunda categoría y el domingo, con un itinerario de 161 kilómetros y final en la misma localidad, se coronará el alto de La Garganta (3ª categoría) a falta de 16 kilómetros para la línea de meta. El viento será un factor a tener muy en cuenta durante los tres días.