Bádminton
Jacobo Fernández da un punto histórico a España
El vigués firma un hito para el Cíes al ser el protagonista en el partido de dobles que doblegó a Finlandia en el arranque del Europeo
Gran partido del vigués Jacobo Fernández en el partido decisivo frente a Finlandia en la primera jornada del Campeonato de Europa por equipos, que se disputa en Estambul.
La jornada comenzó con un partido igualado entre Abian y Oldorff, que se resolvió a favor del finés en el tercer set. A continuación, el dobles de Piris y García igualaban la contienda a una victoria. Saltaba a pista Leal, número 209 del mundo frente a Kolonen, 59º. Y saltó la sorpresa. En un increíble encuentro, el español vencía en dos ajustados sets, y ponía en ventaja al combinado ibérico. Solo quedaba la puntilla.
Asume la responsabilidad
Y no fue otro que el volantista del Bádminton Cíes el que se echó a la espalda la responsabilidad. Los nervios hicieron mella en la pareja de Jacobo, que tuvo que coger las riendas del choque. La dupla española fue casi siempre por debajo, y tan solo en los compases finales de cada set impuso Jacobo su calidad para apuntarse los dos sets y asegurar la victoria de España por 3-1.
Hito histórico una vez más para un deportista del Cíes al lograr la primera victoria del combinado español en una fase final de un Campeonato de Europa por equipos, en su primera participación. Ahora solo queda soñar en el encuentro frente a Inglaterra, que a priori es muy superior.
