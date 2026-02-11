Bádminton
Jacobo Fernández debuta en el Europeo por equipos
El equipo nacional se medirá a Finlandia, Inglaterra y Dinamarca en Estambul
El Campeonato de Europa de bádminton en la modalidad por equipos comienza hoy. A las 14:30, hora de Turquía, en el Başakşehir Gençlik ve Spor de Estambul, echa a andar la participación del equipo español , en el que figura el volantista del CíesJacobo Fernández.
España, encuadrada en el grupo B, inicia la competición frente al combinado de Finlandia. Los nórdicos, a priori, son superiores en los encuentros de individuales, pero España tiene mejores duplas de dobles que los fineses. La posibilidad de una victoria española radicará en dar la sorpresa en uno de los tres encuentros de singles y no dejar escapar ningún punto en los dos dobles.
Tanto para Jacobo como para el resto de la expedición nacional se trata del debut en una fase final de un Campeonato de Europa por equipos masculino. Inglaterra y Dinamarca serán los siguientes rivales.
