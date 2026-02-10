El Celta presenta a Álvaro Núñez: «Soy un poco multiusos»

El Celta presentó este martes en Balaídos al último de sus fichajes invernales, el bilbaíno Álvaro Núñez, incorporado sobre el cierre del mercado tras una tensa negociación con el Elche. Núñez, de 25 años, ha firmado con el Celta por cuatro temporadas y media, hasta junio de 2030, con la idea de aportar polivalencia a la ya versátil defensa celeste.

«Soy un poco multiusos», resumió Núñez sobre su posición en el campo, que ha variado durante su etapa en el Elche, su anterior club. «Hace un tiempo habría dicho que soy lateral derecho, pero vengo de una situación en la que he jugado y disfrutado en varias posiciones. Dependiendo de lo que busque el míster y en función del rival, puedo aportar en los dos carriles, de tercer central o incluso de medio centro», detalló el zaguero vasco, que no intuye complicaciones para adaptarse a la forma de jugar del Celta: «El estilo de juego se parece bastante al del equipo que vengo. Dependiendo de lo que busque el míster puedo desempeñar un rol u otro».

El nuevo jugador celeste considera que la «inteligencia táctica» es una de sus mejores virtudes. «En función de lo que el míster quiera trato de adaptarme lo más rápido posible y desempeñarlo de la mejor manera», declaró.

En sus últimos partidos con el Elche jugó sobre todo como central derecho en línea de cinco, pero «también he jugado como lateral izquierdo e incluso un partido como media punta».

Una negociación tensa y un mes de enero loco

En un acto en el que estuvo acompañado por el consejero Sergio Álvarez y el director de fútbol Marco Garcés, Álvaro Núñez expresó su alegría por que su incorporación al Celta pudiese finalmente llevarse a efecto. «Estoy muy contento de estar aquí. Vengo con muchas ganas y mucha ilusión», aseguró el zaguero, cuyo fichaje estuvo en el aire hasta el último momento.

«El mes de enero fue un poco loco, era también mi primera experiencia de salir en invierno de mi club. No sé ni cómo explicarlo porque la verdad es que lo pasé bastante mal. Tuve tanta tensión que cuando se hizo oficial, se me bajó todo y me puse malísimo nada más llegar aquí», relató.

Lesión de pubis y debut sin plazos

El nuevo futbolista celeste se recupera de una lesión de pubis que le hizo perderse los últimos tres partidos con el Elche. A la espera de cómo evoluciona el problema, Núñez no se fija plazos para su debut como celeste: «Llevo arrastrando bastante tiempo esta lesión, te diría años, y sí que es verdad que me ha llegado a limitar, pero no a parar. He parado en enero porque justo coincidió que también tuve un esguince de tobillo. Como vengo de estar tres semanas parado por el dolor que tengo, estoy introduciéndome poco a poco al grupo. La adaptación está siendo bastante acorde a las semanas que llevo parado».

Primeras conversaciones con Giráldez y el ambiente de Balaídos

El tercero de los fichajes invernales del Celta tiene ya una primera idea de lo que Giráldez pretende de él, aunque en las próximas semanas espera ir definiendo su papel en el equipo. «He hablado con el entrenador, pero me están introduciendo todo paso a paso y así voy un poco en la adaptación. Me he encontrado un grupo fantástico, creo que hay una relación muy cercana entre todos y la adaptación me la están haciendo muy agradable», comentó el zaguero bilbaíno, que se mostró impresionado con el ambiente de Balaídos: «Vi el partido del otro día y me quedé flipado con el himno».

Sin objetivos a largo plazo

El nuevo defensa céltico, por último, prefirió no fijar un objetivo concreto para esta temporada, ni en la Liga ni en Europa: «Creo que es malo ponerse objetivos a largo plazo. Hay que quedarse con lo que se está viviendo ahora. No tiene que ser un peso ni una carga. Hay que ir día a día, partido a partido».