Isma Martínez anuncia su marcha del Conservas Orbe Zendal

Isma Martínez ha anunciado su marcha del Conservas Orbe Zendal Porriño a final de temporada. Una decisión que toma por estrictas razones personales, ya que va a ser padre, y que ha anunciado con el presidente del club porriñés, Abel Estévez, a su lado. Dentro de unos meses pondrá fin a veinte años de relación con la entidad, divididos en dos etapas. Su papel ha sido esencial para acentuar el trabajo con la cantera, primero, y consolidar después al equipo sénior entre los grandes de la División de Honor. La final de la EHF European Cup, en la que acariciaron el título, queda como principal logro entre muchos.

La marcha de Isma supondrá un cambio de ciclo que ya se inició este verano, con una profunda remodelación de la plantilla, y que se ha acelerado con la reciente e inesperada marcha de Buforn y Santomé. El caso de Isma, sin embargo, no está relacionado con la situación de la plantilla. Isma ha decidido priorizar su vida personal y ya a comienzos de enero le anunció a Abel su decisión, que el presidente le pidió precisamente reconsiderar tras la marcha de las dos jugadoras.

"Nos quedan cousas bonitas por vivir", anticipa sobre lo que resta de campaña, además de repasar su larguísima trayectoria en el Porriño, al que seguirá vinculado como aficionado, socio y quizá de alguna otra forma. "Este club é todo para min", resumió Isma, que ha aclarado que no tiene ningún tipo de acuerdo con otros equipos y que ve extremadamente díficil salir de Galicia, aunque no se cierra a ninguna propuesta. Su prioridad, en cualquier caso, es "parar, descansar e refrescar a cabeza".

Abel Estévez desplegó todo un catálogo de elogios hacia Isma ("fixo feliz a moita xente") y confirmó que tiene una oferta para seguir en otro puesto, como director deportivo por ejemplo, pero acepta que decida su futuro con total libertad. "Esta sempre será a súa casa", concluye.