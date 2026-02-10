Derrotas de Traviesas y Ponteareas antes del derbi

Nada pudo hacer el Traviesas femenino en su visita al Raxoi, en la decimoquinta jornada de la OK Plata Femenina. La escuadra viguesa cayó por 5-0. «Poco que decir», acepta el entrenador de las olívicas, Jorge Urdiales. «Visitamos a un firme candidato al ascenso, un equipo muy reforzado tras la primera vuelta, y fueron superiores todo el partido. A pensar en el siguiente».

Ese próximo duelo será ya el día 28, en casa y consistirá en un derbi con el Ponteareas. La escuadra ponteareana llegará tras caer ante el Raspeig por 0-2. En la primera vuelta se impusieron las viguesas por 1-2.

El Traviesas masculino descansó en una OK Bronce que no se reanudará hasta el día 21 con la visita al Oviedo.