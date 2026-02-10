Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hockey

Derrotas de Traviesas y Ponteareas antes del derbi

Un partido anterior del Traviesas.

Un partido anterior del Traviesas.

R. V.

Nada pudo hacer el Traviesas femenino en su visita al Raxoi, en la decimoquinta jornada de la OK Plata Femenina. La escuadra viguesa cayó por 5-0. «Poco que decir», acepta el entrenador de las olívicas, Jorge Urdiales. «Visitamos a un firme candidato al ascenso, un equipo muy reforzado tras la primera vuelta, y fueron superiores todo el partido. A pensar en el siguiente».

Ese próximo duelo será ya el día 28, en casa y consistirá en un derbi con el Ponteareas. La escuadra ponteareana llegará tras caer ante el Raspeig por 0-2. En la primera vuelta se impusieron las viguesas por 1-2.

El Traviesas masculino descansó en una OK Bronce que no se reanudará hasta el día 21 con la visita al Oviedo.

