Hockey
Derrotas de Traviesas y Ponteareas antes del derbi
Nada pudo hacer el Traviesas femenino en su visita al Raxoi, en la decimoquinta jornada de la OK Plata Femenina. La escuadra viguesa cayó por 5-0. «Poco que decir», acepta el entrenador de las olívicas, Jorge Urdiales. «Visitamos a un firme candidato al ascenso, un equipo muy reforzado tras la primera vuelta, y fueron superiores todo el partido. A pensar en el siguiente».
Ese próximo duelo será ya el día 28, en casa y consistirá en un derbi con el Ponteareas. La escuadra ponteareana llegará tras caer ante el Raspeig por 0-2. En la primera vuelta se impusieron las viguesas por 1-2.
El Traviesas masculino descansó en una OK Bronce que no se reanudará hasta el día 21 con la visita al Oviedo.
- El tren de borrascas que barre Galicia se alarga: los meteorólogos no ven el final
- Corte de tráfico en el centro de Vigo por un hundimiento de calzada
- Los vigueses se despiden de los paraguas... por unas horas
- Bueu envía en menos de un mes más de 100 notificaciones para la limpieza de fincas forestales
- «De Vigo al mundo»: un día en la casa donde Bimba y Lola diseña su globalidad
- Los bomberos liberan en Vigo a una niña de cuatro años atrapada en el baño: «Estaban más nerviosos los padres»
- La pesca local se apaga en Europa: el 86% del pescado y marisco que comen los europeos procede de terceros países
- El monte gallego ya no «bebe» más: el suelo forestal está a rebosar de agua