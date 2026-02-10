Julián Álvarez se medirá al Barça asfixiado por una sequía goleadora que dura 100 días

Julián Álvarez no marca en Liga desde el 1 de noviembre, tampoco lo ha hecho en Copa (solo jugó 58 minutos ante el Deportivo), ni en la Supercopa en Arabia. A eso añade 78 minutos más con Argentina ante Venezuela, en los que no vio puerta. Así que desde el 1 de noviembre solo ha visto puerta en Champions, marcando su último gol el 9 de diciembre ante el PSV en Eindhoven. En los dos siguientes de la liguilla no fue capaz de marcar. El argentino suma 11 goles y 5 asistencias en los 2406 minutos que acumula esta temporada en 32 partidos con la camiseta del Atlético.

Simeone busca soluciones

No hay dudas sobre el compromiso del delantero de Calchín, pero sí preocupación porque después de una primera temporada deslumbrante con la camiseta rojiblanca, se ha enrocado. Álvarez no termina de encontrar su sitio en este Atlético 2025-26 en el que Simeone le ha alineado arriba acompañado de atacantes diversos como Sorloth, Griezmann, Baena o el recién fichado Lookman. Ha jugado con diferentes sistemas, desde ser la referencia siendo el único delantero arriba a ponerlo a la espalda de Sorloth o al lado de 'El Principito' Antoine.

Pero desde hace tres meses la estrella de Julián se va apagando. Y hay síntomas de inquietud en el club. Ante el Betis el pasado domingo Simeone le cambió en el descanso. Era la segunda vez que le ocurre desde que llegó al Atlético, la primera fue en su tercer partido ante el Espanyol. Acumula tres meses sin marcar en Liga, un solo gol en los últimos 15 partidos, 820 minutos sin anotar un gol en su peor racha desde que llegó a Europa. Y si se cierra más el foco, hay otro dato realmente inquietante: de los siete goles que acumula en Liga solo uno ha llegado en jugada. Los otros seis son fruto de lanzamientos de penaltis o faltas. A Julián se le atraganta esta temporada el juego colchonero.

Mientras el Barcelona lo tiene en su lista de futuribles, porque es uno de los jugadores que gusta en Can Barça para suplir una posible de marcha de Robert Lewandowski, Simeone trata de resetear la cabeza del argentino. Si hay algo indudable es la implicación del argentino, que sigue mostrando actitud con y sin balón. Pero 'La Araña' ha dejado de picar. Especialmente en el área rival donde solo siete de sus últimos 27 remates fueron a portería, apenas un 25%.

El vestuario con 'La Araña'

Simeone confía en que Julián Álvarez solucionará la situación con un par de encuentros afortunados de cara a portería. "No creo oportuno seguir comentando cosas sobre Julián. Es un jugador importantísimo, el mejor que tenemos. Esperemos que nos de más cosas en lo que nos queda por delante. Porque lo necesitamos", advirtió el Cholo la última vez que se le preguntó por el jugador. En el vestuario tampoco hay dudas al respecto. "Los grandes jugadores siempre se les exige muchísimo. No solo hay que exigirle a Julián, nos tenemos que exigir todos para poder conseguir los objetivos que queremos", declaró Koke tras la derrota con el Betis el pasado domingo.

Julián Álvarez tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta junio de 2030 y nadie en el club, ni Mateo Alemany ni Diego Pablo Simeone ni la afición ni el jugador, contemplan su salida. Pero la precoupación en la parroquia atlética es notable porque el jugador al que muchos rojiblancos señalaban como el posible sucesor de una leyenda como Futre, ha gripado en su segundo año. Algunos advierten que estamos en año de Mundial ya las estrellas se reservan para el verano, donde deben aparecer liderando a sus selecciones. Pero no parece el caso de Julián, un jugador que no ahorra un esfuerzo ni ha mostrado tener un ego que distorsione su juego. El Barça pondrá a prueba al argentino, al que como le gusta decir a Simeone "le queda un partido menos para ser el que esperamos que sea".