Fútbol
Agredido el árbitro que pidió casarse con su novio
Ha sido víctima de una agresión homófoba tras el gesto realizado en un estadio
Fermín de la Calle
El árbitro alemán Pascal Kaiser, de 27 años, fue agredido en su domicilio la noche del 7 de febrero después de proponerle matrimonio a su pareja, Moritz, en el RheinEnergieStadion de Colonia, cerca del partido de la Bundesliga contra el Wolfsburgo, que terminó 1-0, frente a casi 50.000 aficionados. Tras la publicación del vídeo, recibió numerosos mensajes de apoyo y de odio, algunos de los cuales revelaban su dirección e incitaban a la violencia.
La participación activa de Kaiser en redes sociales en la lucha contra la homofobia provocó una fuerte reacción en toda Alemania. El día anterior a la agresión, el joven recibió amenazas explícitas que mencionaban su lugar de residencia. Contactó con la policía, que le informó que no había peligro inmediato. Kaiser afirma que 20 minutos después de esa respuesta, salió a su jardín a fumar un cigarrillo y tres hombres lo esperaban y lo atacaron.
La policía sí intervino tras el ataque y Pascal se encuentra ahora bajo protección policial. El joven, que relacionó la agresión con su propuesta de matrimonio, sufrió una lesión en el ojo derecho. La violencia y las amenazas contra las personas LGTBI siguen en aumento y son blanco de los delitos de odio de los ultras en el fútbol.
