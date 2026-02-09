El Valinox Novás sufre como nunca y vence como siempre

El líder, Valinox Novás, sumó la victoria número 20 en otras tantas jornadas de Liga. En esta ocasión fue ante el Calvo Xiria, en el Municipal de O Rosal, y en un partido complicado para el equipo local, que no hizo un gran juego.

Comenzaron dubitativos en defensa y eso permitió al Xiria jugar con comodidad y llegó a alcanzar rentas a favor de hasta tres goles (9-12, min. 20). Eso sí, el Novás remontó y logró ponerse por delante en el marcador al descanso (14-13). En la segunda parte, otra vez los visitantes aprovecharon las dudas defensivas del Novás para escaparse en el marcador en torno al minuto 45 (18-21). Tiempo muerto de Guillermo Artime y reacción local, que en los últimos minutos aprovechó la profundidad de su plantilla para abrir distancias.

El Granitos Ibéricos Carballal cayó derrotado ante el Ingenio en un mal partido de los vigueses en defensa. Y la prueba está en los datos: El equipo local encajó 38 goles, cuando su media está en 25 tantos. Pese a todo, el conjunto vigués dominó buena parte del partido. Alcanzaron el descanso con un 18-16 en el marcador, que ya mostraba guarismos altos. Comenzó la segunda parte, con mucha igualdad y aprovechando el conjunto canario las pérdidas de balón de los vigueses para ponerse por delante por momentos, pero con distancias mínimas hasta los últimos minutos (30-31, min. 50). Aquí, el Ingenio hizo un parcial de 0-3, en tres minutos, que fue decisivo (30-34, min. 54).

El BM Porriño logró ante el Disiclín Lalín la tercera victoria consecutiva, que le permite coger un poco de aire y escapar de las últimas posiciones. Fue un partido muy físico e intenso, con mucho en juego para ambos conjuntos. En la primera mitad, que estuvo muy igualada hasta los últimos minutos (16-16, minuto 26), las defensas no estuvieron finas, aunque en ese tramo final el Porriño hizo un parcial de 0-3 que le permitió alcanzar el descanso con ventaja (19-16).

En la segunda parte, el partido volvió a igualarse, pero el Porriño mejoró en defensa y en los últimos diez minutos cerró un triunfo fundamental en la zona baja de la tabla.

Por su parte, el Reconquista de Vigo logró una victoria importantísima en Ribadavia, que le aleja de los puestos de descenso. El partido comenzó muy igualado, con más éxito de los ataques que de las defensas. El Ribeiro hacía daño con el lanzamiento exterior de Gayoso, pero el resto parecía controlado. Así, a falta de cuatro minutos para el descanso, el choque estaba igualado (14-14). Ese tramo final de descontrol, permitió a los locales irse con ventaja al vestuario (17-14).

En la segunda mitad, el Reconquista mejoró en el aspecto defensivo, frenó a Gayoso y ello se vio reflejado en que el Ribeiro sólo pudo marcar 7 goles en veinte minutos. Así, el conjunto visitante dominaba con tranquilidad (24-28, min. 50), pero otra vez, los errores y los fallos en el lanzamiento, permitió a los locales volver a meterse en el partido e incluso dispusieron de bola para empatar, aunque esta última posesión la defendió con orden el conjunto vigués, para cerrar un triunfo vital.

Contundente derrota del Saeplast Cañiza en su visita al Lanzarote, segundo clasificado de la Liga. El equipo dirigido por Valeria Flores no comenzó mal el choque y estuvo metido en el mismo hasta el minuto 20 (12-11), pero en el tramo final el Lanzarote aumentó la distancia a tres goles (18-15). En la segunda parte, los errores en el lanzamiento y la aportación de la portería rival, fueron rompiendo el partido a favor de los locales, hasta el marcador final.