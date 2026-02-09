Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Valladares falla un penalti en la recta final

Capelo adelantó al Villalonga y Agus logró la igualada al comienzo de la segunda parte

Vilariño, del Valladares, conduce el balón perseguido por un rival.

Natxo Cabaleiro

Vigo

El Valladares tuvo que conformarse con su segundo empate con secutivo y añadir un solitario punto a su casillero, en un choque en el que los vigueses tuvieron en sus manos la victoria.

Mejor dicho, en sus pies. Más en concreto en los de Heber, que dispuso en el tiempo de prolongación de un penalti para haber dado el triunfo a los suyos pero Rodrigo Iglesias le adivinó la intención para despejar su lanzamiento.

Antes de eso, en un partido marcado por el viento que ayudó a un equipo en cada parte, el Villalonga se adelantó en la primera parte al rematar Capelo un córner mal defendido por los locales en la primera parte.

Pero el Valladares logró empatar nada más reanudarse el choque al rematar Agus en el segundo palo un gran servicio de Kike desde banda derecha.

Un Kike que volvió a ser protagonista en la recta final al provocar el penalti que no lograría transformar Heber y con un último disparo al lateral de la red.

