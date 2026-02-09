El Valladares falla un penalti en la recta final
Capelo adelantó al Villalonga y Agus logró la igualada al comienzo de la segunda parte
El Valladares tuvo que conformarse con su segundo empate con secutivo y añadir un solitario punto a su casillero, en un choque en el que los vigueses tuvieron en sus manos la victoria.
Mejor dicho, en sus pies. Más en concreto en los de Heber, que dispuso en el tiempo de prolongación de un penalti para haber dado el triunfo a los suyos pero Rodrigo Iglesias le adivinó la intención para despejar su lanzamiento.
Antes de eso, en un partido marcado por el viento que ayudó a un equipo en cada parte, el Villalonga se adelantó en la primera parte al rematar Capelo un córner mal defendido por los locales en la primera parte.
Pero el Valladares logró empatar nada más reanudarse el choque al rematar Agus en el segundo palo un gran servicio de Kike desde banda derecha.
Un Kike que volvió a ser protagonista en la recta final al provocar el penalti que no lograría transformar Heber y con un último disparo al lateral de la red.
- El jefe de Las Cinco Jotas crea una nueva empresa tras cumplir su condena
- Adif confirma ahora el cierre de las líneas de ferrocarril a Vigo por dos incidencias en trenes de mercancías
- El yate en alquiler más grande de Galicia evita su hundimiento en Vigo: «El capitán salvó el 'Roma'»
- Renfe alarga el corte del tren a Vigo hasta el martes sin ofrecer alternativas
- La pesca local se apaga en Europa: el 86% del pescado y marisco que comen los europeos procede de terceros países
- La mayor aerolínea del mundo aterriza en Oporto y acerca Galicia a un destino intercontinental inédito
- El tren de borrascas que barre Galicia se alarga: los meteorólogos no ven el final
- «De Vigo al mundo»: un día en la casa donde Bimba y Lola diseña su globalidad