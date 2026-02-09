Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Toni Bou amplía su ventaja sobre Marcelli

Gabriel Marcelli, en el X-Trial Barcelona.

Gabriel Marcelli, en el X-Trial Barcelona.

Queralt Uceda

Barcelona

Toni Bou, a sus 39 años y pese a la lesión en su hombro izquierdo, donde tiene roto un tendón, cosechó el domingo su decimonovena victoria en el Palau Sant Jordi de Barcelona, tras 21 participaciones. Se impuso a Jaime Busto y su compañero de equipo, el rosaleiro Gabriel Marcelli, a la hora de completar unas dificilísimas zonas en La Catedral. Se trata, también, de la sexta victoria de la temporada en el X-Trial, el campeonato indoor.

Todo esto lo lleva a estar ahora muy cerca de acariciar su 39º título mundial. Con 135 puntos en la clasificación, el piloto de Piera aventaja en 42 puntos a Marcelli (93) y en 46 a Jaime Busto (89), por lo que podría tener su primer match ball en la próxima cita en Francia.

