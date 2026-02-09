Soria sostiene la reacción del Getafe en Mendizorroza
efe
El Getafe reaccionó y anuló al Deportivo Alavés con un 0-2 en un duelo en el que brilló su guardameta David Soria en la primera parte y Luis Vázquez y Mauro Arambarri firmaron los goles del equipo madrileño.
El Glorioso pudo irse con ventaja al descanso, pero David Soria evitó dos goles claros de Toni Martínez y Jon Pacheco para dejar el partido abierto en una segunda mitad que se desequilibró con un gran gol de Luis Vázquez, mientras que el conjunto vitoriano no lograba encontrar su fluidez habitual.
Con este triunfo, el equipo de José Bordalás se aleja un poco de los puestos de descenso y supera a un Alavés que cierra una semana complicada tras la eliminación copera y la derrota ante un rival directo, que le deja a tres puntos de la zona roja.
El arquero salvó a su Getafe en la primera mitad con otra gran estirada para desviar un remate de cabeza impecable por parte de Jon Pacheco.
Tras el paso por vestuarios, el Getafe pegó primero con una gran maniobra dentro del área del argentino Luis Vázquez, que, tras un control orientado a pase de Luis Milla, cruzó el balón a Antonio Sivera para poner el 0-1. Coudet reaccionó con un triple cambio ofensivo, pero su equipo no logró la precisión necesaria para crear ocasiones. De hecho, Adrián Liso puso en muchos problemas a Sivera, que salvó el mano a mano, y después fue objeto de un penalti, que transformó Arambarri.
