Severo correctivo del Areas al Choco

Aurora Domínguez

Ponteareas

El Areas sigue firme en su objetivo de meterse en el play off de ascenso a Tercera. Con la victoria de ayer metió en un lío al Choco de Redondela, que se queda a un punto del descenso directo.

El partido comenzó con ritmo, con los dos equipos que buscaban el área rival, creando ocasiones de peligro.

No fue, hasta pasada la media hora de juego, cuando Yago rompió la igualdad inicial pasada la media hora de juego.

Nada más de iniciarse la segunda parte llegó el segundo, y el partido parecía encarrilado. Pero el Choco reaccionó bien, y cinco minutos más tarde se metía otra vez en el partido.

Pero el gol no le llegó a los rendondelanos, que vieron como el Areas se hacía dueño del encuentro, ampliando su ventaja. El protagonista de estos minutos fue Javi Vila, con sus tres goles.

Argentina cose los silencios de los 27 fallecidos del «Marbel»: «Nos habéis permitido recordar y reivindicarlos»

¿Qué implica el escrito de la fiscal del «Villa de Pitanxo»? Estos son los pasos a seguir en la causa

El abandono de la asamblea pone en riesgo la capacidad del PP para impugnar la tasa

Cuando la epilepsia irrumpe en la vida, siempre sin avisar

GRI Towers Galicia prevé producir 1.100 secciones eólicas este año y se expande al naval

La cara amable de los temporales: los beneficios en la flora y fauna del Gafos

La Xunta inicia este año la reforma de las oposiciones: cambios en los temarios y acortar plazos

Baile de cifras en Vigo: solo la mitad de los pisos registrados cumplen la normativa para anunciarse como alojamiento y hay decenas de ellos ilegales

