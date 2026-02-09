Severo correctivo del Areas al Choco

El Areas sigue firme en su objetivo de meterse en el play off de ascenso a Tercera. Con la victoria de ayer metió en un lío al Choco de Redondela, que se queda a un punto del descenso directo.

El partido comenzó con ritmo, con los dos equipos que buscaban el área rival, creando ocasiones de peligro.

No fue, hasta pasada la media hora de juego, cuando Yago rompió la igualdad inicial pasada la media hora de juego.

Nada más de iniciarse la segunda parte llegó el segundo, y el partido parecía encarrilado. Pero el Choco reaccionó bien, y cinco minutos más tarde se metía otra vez en el partido.

Pero el gol no le llegó a los rendondelanos, que vieron como el Areas se hacía dueño del encuentro, ampliando su ventaja. El protagonista de estos minutos fue Javi Vila, con sus tres goles.