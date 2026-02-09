Las selecciones gallegas sub-14 y sub-16 de Galicia certificaron su ascenso a la Primera División del Campeonato de España. Sumaron dos victorias contra La Rioja para lograr su objetivo. Estas dos victorias, junto con los resultados obtenidos en la primera jornada contra Canarias y en la primera fase disputada en Poio, permiten a nuestro equipo competir en la élite la próxima temporada.

Las selecciones gallegas sub 14 y sub 16 logran el ascenso a Primera | FUTGAL