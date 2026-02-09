Fútbol
Las selecciones gallegas sub 14 y sub 16 logran el ascenso a Primera
Las selecciones gallegas sub-14 y sub-16 de Galicia certificaron su ascenso a la Primera División del Campeonato de España. Sumaron dos victorias contra La Rioja para lograr su objetivo. Estas dos victorias, junto con los resultados obtenidos en la primera jornada contra Canarias y en la primera fase disputada en Poio, permiten a nuestro equipo competir en la élite la próxima temporada.
- El jefe de Las Cinco Jotas crea una nueva empresa tras cumplir su condena
- Adif confirma ahora el cierre de las líneas de ferrocarril a Vigo por dos incidencias en trenes de mercancías
- El yate en alquiler más grande de Galicia evita su hundimiento en Vigo: «El capitán salvó el 'Roma'»
- Renfe alarga el corte del tren a Vigo hasta el martes sin ofrecer alternativas
- La pesca local se apaga en Europa: el 86% del pescado y marisco que comen los europeos procede de terceros países
- La mayor aerolínea del mundo aterriza en Oporto y acerca Galicia a un destino intercontinental inédito
- El tren de borrascas que barre Galicia se alarga: los meteorólogos no ven el final
- «De Vigo al mundo»: un día en la casa donde Bimba y Lola diseña su globalidad