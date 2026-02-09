El Carballal al fin sonríe en 2026

A.D. CARBALLAL, 26 – 25, UNEATLANTICO PEREDA 26. A.D. CARBALLAL: Helena Sancho, Antía Seijo (3), Patricia Mallo (2), Daniela Carranza (2), Naihara Costas (2), Lidia Portela, Lucía Villamarín, Uxía Villamarín, Uxía Ferreiro, María Pereira (3), Alejandra Montenegro, María Álvarez, Patricia Teijeiro (8), Sabela Vázquez (3), Laura Rúa, Yaiza Alonso (3). 25. UNEATLANTICO PEREDA: Elena San José (5), Andrea Pellón (3), Hedone de Prado, Ana Barquín (3), Aldara Valles (1), Natalia López (1), Jana Pinilla, Lucía Guilabert, Aida Brull (5), Marina Ferrer, Emma Fanjul (1), Marian Mera, Eva San Juan (6). ÁRBITROS: Óscar García y Alfredo Arcos. Descalificaron a Ana Barquín (min. 59:59) y excluyeron dos minutos a las locales Helena Sancho y Sabela Vázquez y a las visitantes Ana Barquín, Lucía Guilabert y a Emma Fanjul (3, descalificada en el minuto 29:59). PARCIALES: 0-2, 1-6, 4-9, 7-10, 9-13, 11-15 (descanso), 13-16, 15-18, 19-18, 21-21, 23-23, 26-25 (final). INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la 16ª jornada liguera de la División de Honor Oro Femenina, que se disputó en el Pavillón Municipal do Carballal.

El AD Carballal logró la primera victoria del año 2026 frente al Pereda, en un choque en el que las viguesas se vieron obligadas a remontar tras un pésimo inicio. El partido comenzó muy mal para las locales, con un parcial de 0-6 en el minuto 8, que les hizo ir a remolque durante toda la primera parte. La entrenadora Ana Alonso se vio obligada a agotar sus dos tiempos muertos en el primer cuarto de hora de juego, pero a partir de ese momento el equipo comenzó a reaccionar y llegaron al descanso cuatro goles abajo (11-15). Además, el Pereda perdió a Emma Fanjul justo al borde del descanso, al sumar la tercera exclusión.

En la segunda mitad, el Carballal siguió remontando, aprovechando las exclusiones de las visitantes y las contras tras buenas defensas para conseguir goles rápidos e ir recortando hasta alcanzar el empate (18-18, min. 42). A partir de ahí, el partido estuvo igualado hasta los últimos cinco minutos en los que el equipo vigués logró ponerse dos goles arriba y aguantó hasta el final, controlando los nervios, para alcanzar un triunfo importantísimo. Destacaron en el partido la extremo juvenil Patricia Teijeiro, con 8 tantos, y la portería, que aportó muchísimo.

