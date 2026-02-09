Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis Ferroviaria VigoCaso PitanxoExtranjeros Comercio VigoAgua Monte GallegoBimba y LolaReducción Estómago TurquíaPraia América
instagramlinkedin

El Portonovo fue un ciclón sobre el mal césped de Baltar

R. A.

Portonovo

El Portonovo sumó un nuevo triunfo en un encuentro en el que fue muy superior a su rival. El primero de los goles ya llegó en el minuto 7, al aprovechar Brais un centro desde la izquierda. También marcarían Carlos y Barbeito, pero se fallaron varios mano a mano.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El jefe de Las Cinco Jotas crea una nueva empresa tras cumplir su condena
  2. Adif confirma ahora el cierre de las líneas de ferrocarril a Vigo por dos incidencias en trenes de mercancías
  3. El yate en alquiler más grande de Galicia evita su hundimiento en Vigo: «El capitán salvó el 'Roma'»
  4. Renfe alarga el corte del tren a Vigo hasta el martes sin ofrecer alternativas
  5. La pesca local se apaga en Europa: el 86% del pescado y marisco que comen los europeos procede de terceros países
  6. La mayor aerolínea del mundo aterriza en Oporto y acerca Galicia a un destino intercontinental inédito
  7. El tren de borrascas que barre Galicia se alarga: los meteorólogos no ven el final
  8. «De Vigo al mundo»: un día en la casa donde Bimba y Lola diseña su globalidad

Argentina cose los silencios de los 27 fallecidos del «Marbel»: «Nos habéis permitido recordar y reivindicarlos»

Argentina cose los silencios de los 27 fallecidos del «Marbel»: «Nos habéis permitido recordar y reivindicarlos»

¿Qué implica el escrito de la fiscal del «Villa de Pitanxo»? Estos son los pasos a seguir en la causa

¿Qué implica el escrito de la fiscal del «Villa de Pitanxo»? Estos son los pasos a seguir en la causa

El abandono de la asamblea pone en riesgo la capacidad del PP para impugnar la tasa

El abandono de la asamblea pone en riesgo la capacidad del PP para impugnar la tasa

Cuando la epilepsia irrumpe en la vida, siempre sin avisar

Cuando la epilepsia irrumpe en la vida, siempre sin avisar

GRI Towers Galicia prevé producir 1.100 secciones eólicas este año y se expande al naval

GRI Towers Galicia prevé producir 1.100 secciones eólicas este año y se expande al naval

La cara amable de los temporales: los beneficios en la flora y fauna del Gafos

La cara amable de los temporales: los beneficios en la flora y fauna del Gafos

La Xunta inicia este año la reforma de las oposiciones: cambios en los temarios y acortar plazos

La Xunta inicia este año la reforma de las oposiciones: cambios en los temarios y acortar plazos

Baile de cifras en Vigo: solo la mitad de los pisos registrados cumplen la normativa para anunciarse como alojamiento y hay decenas de ellos ilegales

Baile de cifras en Vigo: solo la mitad de los pisos registrados cumplen la normativa para anunciarse como alojamiento y hay decenas de ellos ilegales
Tracking Pixel Contents