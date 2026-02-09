Fútbol / Preferente Futgal
El Pontevedra B se aprovecha del colista
Ribadumia
El Pontevedra B regresa a la senda del triunfo tras superar sin grandes complicaciones al colista de la categoría, el Umia. El filial del equipo granate llevó el peso del encuentro, pero no acertó a culminar las numerosas ocasiones que generó ante Eloy Fernández en la primera mitad.
En la segunda, el técnico visitante agitó el banquillo, una decisión que le acabaría dando resultado ya que Román abriría el marcador prácticamente en el primer balón que tocaba. Tan solo un minuto después era Manu Galego el que noqueaba a un Umia que, aunque buscó la reacción en el banquillo, sufriría otro tanto de Manu Galego.
