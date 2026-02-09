Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis Ferroviaria VigoCaso PitanxoExtranjeros Comercio VigoAgua Monte GallegoBimba y LolaReducción Estómago TurquíaPraia América
instagramlinkedin

Fútbol / Preferente Futgal

El Pontevedra B se aprovecha del colista

Un lance del encuentro de ayer en A Bouza. | IÑAKI ABELLA

Un lance del encuentro de ayer en A Bouza. | IÑAKI ABELLA

Adolfo Gago

Ribadumia

El Pontevedra B regresa a la senda del triunfo tras superar sin grandes complicaciones al colista de la categoría, el Umia. El filial del equipo granate llevó el peso del encuentro, pero no acertó a culminar las numerosas ocasiones que generó ante Eloy Fernández en la primera mitad.

En la segunda, el técnico visitante agitó el banquillo, una decisión que le acabaría dando resultado ya que Román abriría el marcador prácticamente en el primer balón que tocaba. Tan solo un minuto después era Manu Galego el que noqueaba a un Umia que, aunque buscó la reacción en el banquillo, sufriría otro tanto de Manu Galego.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El jefe de Las Cinco Jotas crea una nueva empresa tras cumplir su condena
  2. Adif confirma ahora el cierre de las líneas de ferrocarril a Vigo por dos incidencias en trenes de mercancías
  3. El yate en alquiler más grande de Galicia evita su hundimiento en Vigo: «El capitán salvó el 'Roma'»
  4. Renfe alarga el corte del tren a Vigo hasta el martes sin ofrecer alternativas
  5. La pesca local se apaga en Europa: el 86% del pescado y marisco que comen los europeos procede de terceros países
  6. La mayor aerolínea del mundo aterriza en Oporto y acerca Galicia a un destino intercontinental inédito
  7. El tren de borrascas que barre Galicia se alarga: los meteorólogos no ven el final
  8. «De Vigo al mundo»: un día en la casa donde Bimba y Lola diseña su globalidad

Argentina cose los silencios de los 27 fallecidos del «Marbel»: «Nos habéis permitido recordar y reivindicarlos»

Argentina cose los silencios de los 27 fallecidos del «Marbel»: «Nos habéis permitido recordar y reivindicarlos»

¿Qué implica el escrito de la fiscal del «Villa de Pitanxo»? Estos son los pasos a seguir en la causa

¿Qué implica el escrito de la fiscal del «Villa de Pitanxo»? Estos son los pasos a seguir en la causa

El abandono de la asamblea pone en riesgo la capacidad del PP para impugnar la tasa

El abandono de la asamblea pone en riesgo la capacidad del PP para impugnar la tasa

Cuando la epilepsia irrumpe en la vida, siempre sin avisar

Cuando la epilepsia irrumpe en la vida, siempre sin avisar

GRI Towers Galicia prevé producir 1.100 secciones eólicas este año y se expande al naval

GRI Towers Galicia prevé producir 1.100 secciones eólicas este año y se expande al naval

La cara amable de los temporales: los beneficios en la flora y fauna del Gafos

La cara amable de los temporales: los beneficios en la flora y fauna del Gafos

La Xunta inicia este año la reforma de las oposiciones: cambios en los temarios y acortar plazos

La Xunta inicia este año la reforma de las oposiciones: cambios en los temarios y acortar plazos

Baile de cifras en Vigo: solo la mitad de los pisos registrados cumplen la normativa para anunciarse como alojamiento y hay decenas de ellos ilegales

Baile de cifras en Vigo: solo la mitad de los pisos registrados cumplen la normativa para anunciarse como alojamiento y hay decenas de ellos ilegales
Tracking Pixel Contents