Miguel sentencia al Moaña

El Moaña no pudo sorprender ayer ante su público al Porriño Industrial. Los visitantes, con esta victoria, se asientan claramente en los puestos de promoción de ascenso.

El Porriño saltó al campo más enchufado con un juego vivo dinámico, llegando a generar dos ocasiones a cargo de José Ramón. Muy compactos, los visitantes apostaron por jugadas por banda con mucha velocidad, dañando a la defensa local.

Un tiro de Mauro, en el minuto 12, salió fuera por poco y dio algo de tranquilidad a los locales que caían hasta entonces en muchas imprecisiones. El primer gol del Porriño llegó en el minuto 17. Miguel remató a placer ante Rulo un pase de la muerte que le envió José Ramón.

El propio José Ramón y Yago llevaban el peso del ataque visitante por la banda izquierda. El 0-2 llegaría tras un error defensivo local. Una pérdida de balón propició que Óscar se fuese por la derecha para ponérsela a Miguel que puso tierra de por medio con su segundo tanto.

El Moaña avanzó las líneas para intentar reducir distancias antes del descanso y lo logró. Así, en el minuto 40 una jugada por la derecha de Pibis, que centró raso al segundo palo, fue aprovechada por Mauro Nores que marcó el tanto local.

El Moaña sufrió en el minuto 58 cuando el defensa Adrián Costa salvó el 1-3 sobre la línea de gol. En los últimos 20 minutos los moañeses arriesgaron más pero sin crear ocasiones hasta el último suspiro, cuando Fraga tuvo el empate pero no pudo concretar un pase de Andrés.

Con estos tres puntos, el Porriño se mantiene en la lucha por conquistar la segunda plaza, mientras que el Moaña está muy cerca de los puestos de descenso de categoría.