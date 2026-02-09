El Madrid cumple lo justo

Hace no tantos años, el Valencia-Real Madrid era uno de los partidos más apetecibles de la Liga Anoche, sin embargo, era tentador coger el mando de la televisión para ver qué estaban ofreciendo los Juegos Olímpicos de Invierno o para consultar cómo iba el escrutinio electoral de Aragón. El Valencia es hoy, y desde hace tiempo, un eterno polvorín que amenaza derrumbe y este Real Madrid no está para grandes exhibiciones. Al contrario, está para muy pocos trotes.En Mestalla salvó los tres puntos gracias a una arrancada de Carreras. Con eso, y el gol de rigor de Mbappé en el descuento con todo ya vendido, le bastó para derribar a este Valencia hipotenso, pero no le servirá en retos de mayor envergadura.

Florentino Pérez designó a Arbeloa como apagafuegos porque sabe que siempre va a ser hombre fiel y permeable a sus deseos. Esta última semana el técnico recibió los suficientes mensajes indirectos como para entender que no había gustado que Valverde y Camavinga jugaran de laterales contra el Rayo. Mensaje captado, en Mestalla, aprovechando la ausencia de Bellingham, Rodrygo y Vinícius, ambos fueron titulares en el centro del campo, dejando los laterales para dos especialistas: Carreras... y David Jiménez. Una sorpresa la primera titularidad del canterano, que confirma que Carvajal, pese a llevar más de un mes de alta, no está listo para competir.

El partido del Real Madrid solo cobraba sentido cuando el balón llegaba a Mbappé y el francés gozaba de medio segundo para pensar, como en una jugada en la que asistió a David Jiménez y que acabó con la única parada comprometida de Dimitrievski. El problema, claro, es que Mbappé siempre tenía a dos o tres defensores a su alrededor.

Arbeloa aprovechó el descanso para... Nada. Algo les diría a sus futbolistas, claro (se supone, vaya), pero no se notó. Regresó del vestuario el mismo Madrid que pretendía derribar a la poblada defensa ché con pases al pie, sin un solo desmarque que le generara la más mínima inquietud y sin el comodín de que Vinícius busque la guerra (la que sea) por su cuenta.

Hasta que, de repente, en el minuto 65, le salió al brasileño un improbable imitador. Carreras arrancó en la banda, vio espacio para avanzar y se plantó a trompicones en el área, desatascando el marcador con el disparo mordido con su pierna derecha que Dimitrievski no logró alcanzar. Fue más un castigo a la racanería del Valencia que un premio al desempeño de los blancos.

Reaccionaron de inmediato los locales con una jugada rápida en la que Beltrán envió el balón al poste de un Courtois que hasta ese momento había vivido una noche plácida. Superado ese susto, el Madrid se mentalizó para jugar con los nervios de un Valencia necesitado, que solo goza de un punto de renta con respecto al descenso.

Pasaron los de Arbeloa a ser los incómodos invitados a la casa de una familia desavenida, con Mestalla sacando a relucir sus pañuelos blancos cuando Corberán (que esuchó cánticos pidiendo su dimisión) sacó del campo al Beltrán, el mejor valencianista de la noche. El gol de Mbappé en el descuento apenas sirvió para que los aficionados locales se fueran del campo un poco antes de tiempo.