Un laborioso punto en El Toralín

0 PONFERRADINA: Prieto, Erik Morán (Esquerdo, minuto 38), Vasco, Ger Nóvoa, Undabarrena, Xemi (Calderón, minuto 81), San Emeterio (Frimpong, minuto 53), Koke, Borja Valle (Keita, mi nuto 81), Cortés (Steven, minuto 53), Borja Vázquez. 0 CELTA FORTUNA: Coke Carrillo, Quique Ribes (Jaime Vázquez, minuto 79), Pablo Meixús, Anxo Rodríguez, Germain Milla (Jan Oliveras, minuto 71), Pablo Gavián, Adrià Capdevila (Hugo Burcio, minuto 71), De la Iglesia, Hugo González (Kibet, minuto 83), Ángel Arcos, Álvaro Marín (Bernard Somuah, minuto 71). ÁRBITRO: Fernando Román Román (Colegio extremeño). Tarjetas amarillas a Nóvoa. INCIDENCIAS: El Toralín. 4.510 espectadores, en las gradas.

El Celta Fortuna sumó un buen punto en El Toralín que le permite mantener la distancia con el tercer clasificado. Un punto que, sin embargo, puede saber a poco a los celestes en un choque bronco en el que, sin embargo, jugaron muchos minutos en campo contrario. Aunque también la Ponferradina tuvo sus momentos, sobre todo en el inicio del duelo y en el descuento.

Comenzó el encuentro con una Ponferradina que quería el balón y apretaba en busca de la portería contraria. Defendía con orden el Celta Fortuna, aunque no apretaba la salida de balón de los locales, que no se lo pensaban demasiado y en apenas dos toques se plantaban una y otra vez en el área contraria. Llegaba así la primera ocasión clara de los bercianos, en el minuto 7, en un error de Dela en la entrega que acaba con el balón para Joaquín Cortés, que centra al área donde esperaba Borja Valle con la pierna cargada, pero Capdevila se adelantaba para desviar la pelota. Y apenas un minuto después era Undabarrena el que a punto estaba de adelantar a los locales en un remate que se iba fuera por poco.

No cambiaba el Celta de juego y en el minuto 10 volvían a tenerla los locales en un remate de Borja Valle que tampoco encontraba portería. Estaban sufriendo los celestes el acoso del equipo local, pero resistía el cuadro gallego, que pese a la superioridad de los locales en el primer cuarto de hora no encajaba un gol en contra. Y es que la Ponferradina no aprovechaba sus ocasiones ni los errores de un rival que no estaba bien y no conseguía dar más de dos pases consecutivos sin perder la pelota. No fue hasta el minuto 20 cuando el Fortuna conseguía aguantar el balón en su poder durante más de 30 segundos. Empezaban los celestes a asentarse en el terreno de juego. Eran los mejores minutos del cuadro gallego. En el minuto 25 probaba Ángel Arcos con un caño que encendía las alarmas en el rival.

Coke despeja el balón ante Borja Vázquez, de la Ponferradina, ayer en El Toralín | SDP

La lluvia no ayudaba en El Toralín, donde Érik Morán tenía que abandonar el campo por lesión en el 38 y los locales pedían Challenge en el 41 por una entrada de Nóvoa sobre Álvaro Marín en la que pedían roja los visitantes. Se quedó en amarilla la tarjeta para el jugador berciano. Y cuando parecía que no iba a pasar nada ya antes del descanso, en el descuento el juego se volvió loco, con ocasiones para ambos equipos; las más claras para el Fortuna, en un disparo de Álvaro Marín y un córner de Hugo González que casi marca un gol olímpico.

Tras el descanso, continuaron las hostilidades y a punto estuvo el Fortuna de adelantarse con un remate de Hugo González que obligaba a Prieto a lucirse. Parecía haber salido mejor el conjunto celeste, que tenía el balón y tocaba y tocaba abriendo huecos en la zaga local. Llegaba así una nueva ocasión para los visitantes en el 53: centro de Ángel Arcos que remataba escorado Álvaro Marín al palo.

Controlaban el balón los visitantes en unos minutos en que se jugaba en campo local. En el 60, un centro de Pablo Gavián para Álvaro Marín, que se giraba entre los dos centrales y armaba el remate sin encontraba puerta.

Noticias relacionadas

La Ponferradina necesitaba la victoria y tuvo el gol en el 90, en un balón al hueco para Borja Vázquez, que remataba y veía cómo Coke resbalaba al salir a buscar el balón, pero conseguía el meta visitante desviarlo en su caída. Apretaban los locales en el descuento, pero aguantó el Fortuna para llevarse un punto de El Toralín.