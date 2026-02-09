El Inter vuela con un Lautaro demoledor

El Inter de Milán exhibió todo su potencial, toda su pegada y todo su hambre ante el Sassuolo (0-5), al que vapuleó con la actuación destacada de Federico Dimarco, asistente en tres de los cuatro goles, y Lautaro Martínez, cada vez más cerca de acabar como máximo goleador de la Serie A la temporada.

No falla el Inter de Cristian Chivu. No da señales de flaqueza. Y eso que le faltan jugadores de la talla de Dumfries, Calhanoglu o Barella, todos lesionados. Su largo fondo de armario le permite suplir esas bajas con jugadores que podrían ser titulares en el resto de equipos de la Serie A.

Ante el Sassuolo, la enésima muestra de dominio y de que son los máximos favoritos a ganar el ‘Scudetto’. A falta de que juegue su único perseguidor, tiene un colchón de 8 puntos. Lautaro Martínez, el máximo exponente de este combinado ‘nerazzurro’, volvió a marcar. Son ya 14 en su cuenta personal, 6 más que Nico Paz, el segundo en la tabla.

Con este tanto, el tercero del duelo, igualó el de Bahía Blanca a una leyenda interista como Roberto Boninsegna con 171 tantos en el club. Es el tercer máximo goleador de la historia del Inter. Su siguiente víctima, Alessandro Altobelli y sus 209 dianas.