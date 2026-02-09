El Helvetia Saeplast se lleva un derbi de naturaleza defensiva

Competido derbi el que se disputó ayer entre Rubensa Indupor BM Porriño y Helvetia Saeplast Cañiza, que cayó a favor de las visitantes, que siguen peleando en la zona noble de la clasificación.

En la primera mitad, fue el Porriño el que llevó la iniciativa del juego, con una magnífica defensa comandada por Adriana Rial. Así se alcanzó el descanso, con un 12-10 en el marcador. Pero tras el paso por vestuarios, el Cañiza hizo daño con una defensa avanzada y el Porriño comenzó a sufrir. Las de Abel Estévez fallaron lanzamientos claros e incluso algún 7 metros, y así se les fue el partido. Ambos conjuntos se sienten cómodos defendiendo y con marcadores bajos y así fue el partido de ayer, que finalizó con victoria de las visitantes, que siguen haciendo una temporada envidiable.

Mal partido el que se pudo ver en el Coirón de Dena, pero con victoria local. El Inelsa Solar Asmubal Meaño se impuso al BM Gijón, en un partido flojito por ambas partes. La primera mitad estuvo igualada a errores y resultado (14-15), pero en la segunda, el Meaño mejoró en defensa y también aprovechó mejor sus ocasiones en ataque, lo que le permitió alcanzar una renta de cuatro goles que fue decisiva. El Gijón lograba recortar y acercarse un poco, pero el Meaño nunca le permitió remontar, para sumar dos puntos más pese a las bajas.

La SAR Rodavigo logró una trabajada victoria en su visita al Hand Vall Valladolid. Las redondelanas sabía que sería un partido complicado, ya que el equipo pucelano no comete muchos errores, y se cumplieron los pronósticos. La primera mitad estuvo muy igualada y en la segunda, el equipo local mandaba en el marcador con distancias cortas hasta que la SAR logró empatar en el minuto 48 (21-21). En el tramo final se impuso el equipo gallego gracias a una mayor intensidad defensiva y una exclusión local, bien aprovechada para ponerse por delante y abrir distancias.