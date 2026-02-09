Gullón salva los tres puntos para el Atios

Una más. El Atios sumó ayer ante el Beluso la tercera victoria consecutiva y sigue firme al frente de la tabla clasificatoria del Grupo 2 de la Preferente Gallega.

Empezó fuerte el equipo de O Morrazo, presionando la salida de balón de los locales y a punto estuvo de abrir el marcador cuando David se plantó en solitario ante Sergio y estrelló su lanzamiento en el palo (min. 7). Los locales, poco a poco, fueron saliendo de la presión y haciéndose con el control del juego, aunque el Beluso rondaba el área con peligro.

Así se alcanzó el descanso, sin goles. En la reanudación, el Atios estuvo a punto de inaugurar el marcador, en un pase tocado por Cani, al que no llega Cristian por centímetros. Después, fue el Beluso el que pudo marcar, en una buena acción de Abraham (min. 60) y poco después fue Iago, el que abrió el partido, tras una gran jugada de los locales (1-0). Aunque casi no hubo ni tiempo para asentarse sobre el campo, cuando el Beluso logró el empate, obra de Lope.

Reaccionó inmediatamente el conjunto local. Cristian estuvo muy cerca de batir a Iker (min. 75) y en el 78, Gullón logró volver a adelantar a los suyos en un lanzamiento de falta directa. Lo intentó el conjunto visitante hasta el final, pero el Atios tiró de veteranía para cerrar la victoria en un apretado partido.