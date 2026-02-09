Al Gran Peña le faltó un paso

Reparto de puntos en Barreiro entre Gran Peña y Montañeros, en un partido entretenido y vistoso en la primera mitad, que bajó un poco en la segunda.

Ambos conjuntos afrontaban el choque desde posiciones desahogadas, con la zona de descenso a cierta distancia. El equipo local comenzó muy bien, tocando rápido y entrando por bandas. En el minuto 2 el Gran Peña estuvo a punto de inaugurar el marcador en una doble acción. Coira se plantó en solitario ante Marcos y el despeje del meta llegó a Lago, que disparó alto. Una gran oportunidad. Pocos minutos después, en la misma jugada hubo varios remates de Cellerino y Armada, pero todos fueron rechazados entre el portero y la defensa.

Poco a poco el Montañeros se fue asentando y comenzó a llegar con peligro al área local. En el 18, remató Balsa de cabeza alto, y en el 20 fue Daniel el que lo intentó en un saque de esquina, saliendo el balón ajustado al palo. Era el momento de los visitantes que estaban llegando con peligro. Otra vez lo intentó Ogando (min. 26) y en la siguiente jugada acertó Jorge Otero, con una volea espectacular que entró por la escuadra sorprendiendo a todos (0-1).

Pero la reacción fue inmediata. Coira, que estaba muy activo, volvió a encarar y se plantó en el área un poco esquinado para lanzar con fuerza y batir a Marcos (1-1).

En el último tramo de la primera mitad, el Montañeros presionaba muy alto la salida del Gran Peña, al que le duraba muy poco el balón. Antes del descanso, el visitante Juan Lago tuvo una ocasión clara en el área pequeña, pero disparó fuera.

La segunda mitad estuvo más igualada, sin llegadas claras, con pases precipitados, mientras que el Montañeros mantenía la presión. Así, la mejor ocasión del Gran Peña llegó en el minuto 77, cuando Coira en el punto de penalti, remató contra el cuerpo del portero. El conjunto vigués lo intentó hasta el final y más cuando el Montañeros se quedó en inferioridad en el tiempo de descuento al lesionarse Alex Delgado y ya no tener cambios. Pero fueron más ganas que juego y el partido finalizó con empate y un justo reparto de puntos.

Un punto que le sirve al Gran Peña para abrir una brecha importante con los puestos de descenso del grupo. Una diferencia que en estos momento se puede considerar como importante, aunque debe estar pendiente de la Sarrina que está cerca de los puestos de descenso a Tercera, y podría provoar un arrastre más.

El Montañeros, por su parte, iguala con la última plaza que clasifica para el play off de ascenso de categoría.