El gallego Dro debuta con el PSG con recado: «Luis Enrique es un entrenador increíble, confía mucho en los jugadores jóvenes»

El París Saint-Germain sostuvo el liderato de la Ligue 1 tras golear 5-0 al Olympique de Marsella y celebró el debut del nigranés Dro, fichado en este mercado de invierno procedente del FC Barcelona. El centrocampista de 18 años jugó los últimos 15 minutos, con la manita ya campeando en el marcador.

Dro tuvo una actuación aseada, sin cometer errores, y mostró detalles prometedores para las expectativas del PSG. El exjugador del Barça expresó su satisfacción por el estreno ante los aficionados parisinos y por estar bajo las órdenes de Luis Enrique, al que colmó de elogios.

«Luis Enrique es un entrenador increíble. Todo el mundo me decía que era un entrenador increíble, y esa es una de las razones por las que fiché aquí. Confía mucho en los jugadores jóvenes. París es el mejor lugar para mi», comentó tras su estreno.

El gallego, de 18 años, entró en el minuto 77, cuando Luis Enrique hizo un triple cambio. Sustituyó a Senny Mayulu. Sus estadísticas en su debut fueron impecables. Completó el cien por cien de los pases que probó (11 de 11), ganó todos los duelos (4 de 4) y tuvo acierto en el regate (1 de 1) y en el pase pase largo (1 de 1).

«Jugar aquí es increíble. Tenía muchas ganas de venir aquí y descubrirlo. Sabíamos que el Marsella es un equipo muy difícil, pero si hacíamos las cosas bien, les resultaría difícil incomodarnos en nuestro campo. Sí, fue un partido muy especial. Espero estar aquí muchos años y vivir muchas experiencias», añadió.

En las redes sociales del PSG se enfatizó el estreno de Dro. «Bienvenido, Dro», puso la cuenta oficial del PSG junto a un emoticono de corazón feliz y otros dos de los colores rojos y azul. El exjugador del Barça dijo no estar ansioso por tener protagonismo. «Estoy aprovechando los minutos que me dan, no tengo prisa. Voy a seguir trabajando para que las cosas sigan así y pueda jugar más. Todo ha sido muy fácil, la verdad. Desde que llegué, es como si llevara aquí desde el principio de la temporada. Debo agradecerles a todos esta bienvenida», aseguró Dro.

Enojo de Flick

Dro se ha vinculado con el PSG hasta 2030 después de un traspaso de 8 millones de euros al Barça, dos por encima de su cláusula de rescisión. Su salida enfadó sobremanera a Hansi Flick, decepcionado con la decisión del futbolista representado por Iván de la Peña.

«Es otro país, todavía soy joven. Hay momentos difíciles, pero todos en el club me recibieron de maravilla e hicieron todo lo posible para facilitar mi integración», remató el gallego.