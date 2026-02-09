Una expulsión allana la tarea del Athletic
EFE
El Athletic Club derrotó por 4-2 al Levante en San Mamés y sumó tres puntos de oro que alivian una situación clasificatoria que empezaba a ser preocupante y dejan tocado a un equipo ‘granota’ que ve frenada su progresión y queda hundido en la penúltima posición.
La expulsión con roja directa del central Alan Maturro poco después del cuarto de hora de partido condicionó el desarrollo de un duelo que parecía sentenciado a favor de los locales a falta de diez minutos pero que sin embargo concentró emoción y goles, cuatro, en una recta final trepidante cuando el Levante se fue con todo en busca de la portería del Athletic y fue capaz de encontrar un par de goles y de añadir una emoción que el partido no parecía tener por ningún lado. Y por momentos hicieron dudar a los de Valverde.
