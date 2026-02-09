Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una expulsión allana la tarea del Athletic

EFE

Bilbao

El Athletic Club derrotó por 4-2 al Levante en San Mamés y sumó tres puntos de oro que alivian una situación clasificatoria que empezaba a ser preocupante y dejan tocado a un equipo ‘granota’ que ve frenada su progresión y queda hundido en la penúltima posición.

La expulsión con roja directa del central Alan Maturro poco después del cuarto de hora de partido condicionó el desarrollo de un duelo que parecía sentenciado a favor de los locales a falta de diez minutos pero que sin embargo concentró emoción y goles, cuatro, en una recta final trepidante cuando el Levante se fue con todo en busca de la portería del Athletic y fue capaz de encontrar un par de goles y de añadir una emoción que el partido no parecía tener por ningún lado. Y por momentos hicieron dudar a los de Valverde.

Argentina cose los silencios de los 27 fallecidos del «Marbel»: «Nos habéis permitido recordar y reivindicarlos»

¿Qué implica el escrito de la fiscal del «Villa de Pitanxo»? Estos son los pasos a seguir en la causa

El abandono de la asamblea pone en riesgo la capacidad del PP para impugnar la tasa

Cuando la epilepsia irrumpe en la vida, siempre sin avisar

GRI Towers Galicia prevé producir 1.100 secciones eólicas este año y se expande al naval

La cara amable de los temporales: los beneficios en la flora y fauna del Gafos

La Xunta inicia este año la reforma de las oposiciones: cambios en los temarios y acortar plazos

Baile de cifras en Vigo: solo la mitad de los pisos registrados cumplen la normativa para anunciarse como alojamiento y hay decenas de ellos ilegales

