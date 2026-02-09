La desgracia se ceba con el Girona

Un cúmulo de desgracias impidió al Girona lograr la victoria en el Pizjuán. Primero por regalar el empate al Sevilla tras una pérdida imperdonable de Echeverri, que resbaló y lo aprovechó Kike Salas para marcar el gol de su vida. Y después porque en la siguiente acción una contra del argentino acabó con un claro penalti sobre Iván Martín. Salió Stuani, en un cambio de balonmano, para chutarlo, pero no era el día. Vlachodimos adivinó la intención y rechazó el balón.

Una transición perfecta del conjunto gerundense significó el primer gol de Lemar esta temporada cuando apenas había transcurrido el primer minuto del partido. El centrocampista cedido por el Atlético, que poco a poco va viendo como su fútbol vuelve a brillar, superó a Odysseas con un disparo ajustado. Lo marcó con la derecha, la pierna menos hábil, tras recibir un balón que había pasado por las botas de Bryan Gil, Tsygankov y Hugo Rincón. El internacional francés gozó de un segundo remate, frustrado esta vez por un Odysseas que lo sacó como pudo con las rodillas. El griego aún no sabía que acabaría siendo el mejor de su equipo.

El Girona era mejor, aunque el cuadro andaluz, con tantos cambios, ya no era el de la primera parte. Gazzaniga tuvo que emplearse, pero no pudo hacer nada para detener el disparo potente de Kike Salas en el minuto 92.

Noticias relacionadas

El Girona llevaba rato jugando con fuego y acabó quemándose. Solo Stuani podía devolver la victoria al conjunto de Míchel. El killer uruguayo entró para intentar sentenciar con un penalti que daba los tres puntos al Girona, pero no pudo engañar a Odysseas. Cómo no, el gran héroe de su equipo.