El remo gallego celebra la tregua entre borrascas

Los equipos de Chapela-Wofco fueron los campeones por puntos de la I Bandera Masculina Conservas Orbe y las chicas de Tirán-Pereira, también campeonas por puntos de la I Bandera Femenina, organizadas por el Club Remo Vilaxoán en sus aguas.

Después de la suspensión el sábado en el mismo escenario de la Bandera Porto de Vilagarcía y en Castrelo de Miño del Campeonato de España de Larga Distancia de remo olímpico, se aprovechó la tregua entre borrasca y borrasca, frente a los muelles de la villa arousana; convirtiéndose en la primera regata del calendario de la Zona Sur de Bateles de la Federación Gallega de Remo, tras haber tenido que suspenderse también la semana pasada por la adversa meteorología las pruebas en Chapela de la Banderas de Redondela y la Bandera do Porvir.

Reparto de victorias parciales

Participaron en Vilaxoán 90 equipos masculinos y femeninos, que suman 450 atletas, en lucha por la I Bandera Conservas Orbe en su presentación y debut en la Liga de Bateles de la Zona Sur, con 25 pruebas en alevines, infantiles, cadetes, juveniles, sub 23, absolutos y mixtos de ambos sexos.

Muy repartidas las victorias en las 15 categorías disputadas resultando campeones ocho clubes: SD.Tirán-Pereira, Mecos de O Grove, con tres victorias; CR.Chapela-Wofco, Mar de Bueu-Simei y CR. Vila de Cangas, con dos; CR.Vilaxoán, SD.Samertolaméu-Oversea y Amegrove CR, con una.