Carvajal y Arbeloa consuman su divorcio

El Real Madrid se ha convertido este año en una suerte de 'reality show' donde las cámaras buscan retransmitir e interpreptar los gestos de cada jugador. Es algo habitual en el fútbol moderno, pero el exceso de mediatización del vestuario blanco se ha llevado al límite después de que algunos de sus protagonistas aireasen su disconformidad con las decisiones de Xabi Alonso. La situación se mantiene, aunque con casos más localizados, en la etapa de Arbeloa, quien tiene un frente abierto con Carvajal.

David Jiménez y Trent, por delante del capitán

"Es una decisión ténica", afirmó Tomás Roncero, sin titubeos, en la Cadena SER. En la previa de DAZN se insistió en la idea de que el lateral se considera apto para tener una cantidad de minutos que no está recibiendo. Una situación anómala para un jugador que no ha vuelto a ser el mismo después de aquella lesión que sufrió el 5 de octubre de 2024.

Se rompió el ligamento cruzado anterior, el ligamento colateral externo y el tendón poplíteo de su rodilla derecha. "Si nosotros nos lesionamos, necesitaremos un tiempo de rehabilitación y una evaluación mayor que la de un profesional, quien cuenta con aliados como un fisioterapeuta 24 horas. Pero la lesión de Carvajal es muy grave. Hay que dar por seguro que no volverá igual, al 100%", aseguraba el Dr. Pablo Gelber en conversación con este diario.

Un vaticinio que ha terminado por cumplirse. O eso cree Arbeloa, quien, cuestionado por la suplencia de Carvajal frente a David Jiménez, un canterano, primero; y después ante Trent Alexander-Arnold, dijo lo siguiente: "Voy a ser muy claro: le voy viendo mejor en los entrenamientos, pero no pienso correr ningún riesgo". La tajante decisión del entrenador del Real Madrid contrasta con el sentir del capitán blanco, quien considera que ha hecho trabajo más que suficiente para no verse en esta situación.

Con la renovación y el Mundial pendientes

Arbeloa y Carvajal fueron compañeros en un vestuario que ahora el primero dirige y el segundo capitanea. En la presentación del primero como entrenador del primer equipo ya tuvo que responder sobre cómo gestionaría los egos de un grupo donde cada decisión se examina con lupa. "No es algo que me preocupe. tenemos una plantilla de grandes profesionales", pero todos quieren jugar y solo pueden hacerlo once.

En su primer entrenamiento abierto a los medios solo quedó un chascarrillo, el "Dani, no te enteras de nada". Una broma en un rondo que ha terminado por tener cierto carácter profético. A pesar de entrar en la convocatoria para Mestalla, el capitán e internacional español no salió del banquillo. Según informaron los medios presente en el campo valencianista, el de Leganés se fue del partido conversando con Pintus, preparador físico que le conoce bien, sin entender bien su situación.

En lo que va de 2026, Alexander-Arnold era el único hombre de la primera plantilla que no había tenido minutos. Fue de la rotación en Mestalla. Por el contrario, Carvajal se quedó pensando en los ocho de diez partidos en los que no ha tocado bola. Apenas participó 14 minutos en un partido ya resuelto contra el Mónaco y salió para ser protagonista de la tragedia de Copa frente al Albacete. Todo, con el Mundial a la vuelta de la esquina y lo que es más importante, terminando contrato en junio.