El Betis se venga del Atlético en el Metropolitano

Herido el Betis y relanzado el Atlético de la eliminatoria de la Copa del Rey del pasado jueves, su segundo duelo en cuatro días cambió la inercia, ganador el conjunto verdiblanco por el acierto de Antony y un ejercicio defensivo puro para doblegar el equipo rojiblanco, con dos goles anulados, mucha insistencia, pocas ideas y la despedida ya inequívoca de la Liga con 15 jornadas por jugar y a trece puntos del Barcelona.

La diferencia fue el gol del extremo brasileño, que se inventó el 0-1 en el minuto 28 y condicionó todo lo demás. Controló, esperó, miró y soltó el zurdazo que pretendía a la red de Oblak desde el borde del área. El portero esloveno dio un paso fatal hacia el lado contrario, que luego le costó el gol. No le dio tiempo a superar el contrapié para estirarse con su envergadura y detener el balón. La tocó. No la paró. El tanto decisivo. Tres puntos.

La cuarta ocasión de todo el partido del conjunto verdiblanco. Una fue al final. Y dos fueron anteriores, concedidas por el propio Atlético, en sendos contragolpes finalizados por Bakambu. El primero fue más de lo que parecía por la propia duda de Oblak en la salida. Luego lo solventó con las manos arriba. El segundo, por una pérdida de Rodrigo Mendoza, el reemplazo en el medio campo de Pablo Barrios, al que echará de menos el equipo madrileño al menos durante un mes. Debe saber vivir sin él. No es nada fácil.

El ‘4’ a la espalda, al chico de 20 años al que ha fichado el Atlético de Elche por 16 millones de euros en el mercado de invierno se le ven más que maneras, llamado a grandes tardes en el Metropolitano, pero todo lleva su tiempo. Un equipo nuevo, una estructura distinta, compañeros nuevos y la exigencia. Todo pesa al principio, más aún en el complejo ecosistema táctico que es jugar dentro de los esquemas de Diego Simeone.

El gol le hizo daño al Atlético. El conjunto rojiblanco lo acusó. Al Betis lo afianzó en el repliegue que imaginó desde el principio. No cambió en nada su plan, reforzado por el ingenio del extremo brasileño. Porque, hasta entonces, el bloque local lo presionó, apenas 67 horas y media después del 0-5 del pasado jueves en Sevilla, incluso lo atenazó por momentos y le creó ocasiones, en sendos remates de Julián Alvarez y Lookman.

Pero toda la precisión y la contundencia de hace tres días, deslumbrante en La Cartuja, no fue tal este domingo en el Metropolitano. Son cualidades esenciales para desbordar a una defensa como la que plantó en su terreno Manuel Pellegrini. Tampoco entró en juego tanto su flamante nuevo atacante. Ni tanto ni con tanta inspiración. Y cuando apareció con un cabezazo goleador fue anulado por fuera de juego, a un centro de Marcos Llorente, entre los nervios del Atlético, la grada y el marcador, en jaque a falta del segundo tiempo.