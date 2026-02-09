El Bembrive mantiene su buena dinámica

El Bembrive FS solventó la visita de San Pablo ibicenco en poco más de veinte minutos, con dos tantos casi seguidos (María Vidal y Paola) para seguir en la zona de play-off.

Gael Madarnas rotó jugadoras, Clau volvió a marcar y, de paso, ganó el duelo con “Fay”, capitana visitante y segunda goleadora del grupo esta temporada pero que a las viguesas no les ha hecho ni un solo gol (0-1 en Baleares y 4-0 en Vigo). Lo intentó, pero estaba Arruti.

Las viguesas tuvieron un primer balón a la madera de Clau, tras pase largo de Patri Arrut, un excelente disparo de “Café” para marcar territorio de salida. Al sexto minuto, el Bembrive bombardeaba al rival , pero el cuero no entraba.

El San Pablo buscó el empate con juego de cinco, con Lucía Serrano como portera jugadora. Fue su sentencia porque no les funcionó y la presión viguesa hizo el resto. María Vidal robaba el balón a Valentina Pin y, sin pensárselo dos veces, soltaba un espectacular punterazo para colocar a su equipo por delante. Y solo noventa y seis segundos después, la puntilla. Un mal pase de Yara Pin sobre Alcaraz, Paola robaba y, con “Fay” entre palos, chutaba raso entre las piernas de la jugadora visitante.

La solidez de Arruti impidió que el marcador se moviera en contra en la segunda parte aunque “Fay” Villar se quedó sola ante la portera local (minuto 22). También estuvo ágil en el 24 contra Larissa y a un solo minuto del final con Fátima Villar intentando sorprender de lejos.

La segunda mitad enmarcó el 3-0, con diagonal perfecta de “café” para que Clau se desmarcara de Villar, regatease a la portera con toque sutil y firmase su primer tanto de una noche que acabó con otro chut al palo de la “9” morracense. Después, Antía, con el San Pablo en otro mal ataque de cinco, golpeaba el esférico desde su defensa a portería vacía.

Con la goleada del Estrela Futsal sobre el CD Segosala (5-2), la clasificación se estrecha del tercer al quinto puesto entre el conjunto castellano (44 puntos), el Bembrive (41) y el Ence Marín (39).