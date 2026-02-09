As Celtas Sporting blinda su portería para seguir líder

Un gol de anticipación, habilidad y calidad de Sara Couso a la salida de un córner (partió desde el palo largo para rematar casi de forma acrobática en el primer palo), en el minuto 36, dio a As Celtas Sporting una nueva victoria, la sexta consecutiva, esta vez a costa del Bergantiños (0-1). Las de David Ferreiro se mantienen en lo alto de la tabla un fin de semana más tras esta decimosexta fecha del campeonato.

Las celestes suman tres partidos en fila sin encajar un solo tanto en contra en el grupo 1 de 3ª Federación, aunque en los primeros minutos en As Eiroas el ‘Bergan’, quinto, puso a las celestes en aprietos, más por errores visitantes que por méritos locales.

El cuadro de A Madroa dispone de un colchón de cuatro puntos sobre el Victoria CF herculino, al que visitarán en un mes. Ahora, nuevo parón que se romperá con la decimoséptima jornada el 22 de febrero… para volver a frenar en seco la competición y afrontar el 8 de marzo la decimoctava jornada. El grupo afronta en esta campaña 25/26 hasta ocho parones en su campeonato regular, un récord negativo jamás vivido cuando el torneo era interautonómico.

Golpe de mano del Lóstrego

El Lóstrego acompaña al Celta en el podio. Las de Roberto Vázquez se recompusieron el sábado de su última derrota en Beade para dar un golpe de mano en A Reigosa a costa del Friol, otro favorito (0-2). Las viguesas presionaron arriba para dificultar la organización ofensiva lucense y ya al quinto minuto de juego, tras un pase excelente de Julia Francesch, Alba Ferré se plantó sola ante la portera, siendo derribada por detrás por una defensa. El Lóstrego pidió penalti, pero el colegiado nada señaló.

Las azules inauguraron el marcador con una penetración de Pili Viñas por la banda izquierda, que sorprendía a la portera por el palo corto con disparo de zurda en el minuto 32. El Lóstrego se mantuvo en su idea de la presión y, en la reanudación, amplió su ventaja con un centro de Alba por la derecha que Noa Uhía, sin marca en el segundo palo, fusilaba (minuto 50).

El once del Novo Mirador recupera posiciones y ya es tercero de nuevo, con 32 puntos, los mismos que el Friol, al que le aventaja ahora en el golaveraje, porque las lucenses se habían impuesto 1-2 en Vigo.

Sin puntería en A Granxa

El derbi entre Domaio y Sárdoma, penúltimo y colista, respectivamente, ennegreció aún más el futuro de ambos equipos en la clasificación. Tablas (0-0) y falta de puntería, porque ocasiones sí hubo en A Granxa. Aunque perdió la SD O Val, que es el décimo clasificado con 13 puntos y delimita la frontera entre la permanencia y el descenso, las morracenses suman ahora seis puntos por tres las sardomistas.

Bofetón anímico al Tomiño

El Tomiño, en tierra de nadie, se llevó un bofetón anímico en su feudo de O Alivio ante el Boiro (2-3). Porque al término del primer periodo ganaba por 2-0 (goles de Carla Pérez en el 25, aprovechando un rechace de la portera a duro chut de María Almeida, y de Alba Baz en el 43) pese a la errónea redacción del acta por parte del colegiado, que registró un 1-0 al descanso y un empate (1-1) que no se corresponden con la realidad. Y en el minuto 43, Marta Gil había disparado al larguero.

Con el partido encaminado, llegó el desastre. Una enorme parábola de Patricia Fernández desde el centro del campo acabó en bote muy alto, que unida a una mala medición de la salida de la portera local, Antía Fernández, para conceder rel 2-1. El balón superó por alto a la arquera. En el 55, un chut desde la diagonal de Laura Santos también superaba por alto a la portera local. Y en el 63, un centro desde el lado izquierdo tocaba el brazo izquierdo de Rebecca Estévez, con el árbitro a escasos metros. Antía González transformaba la pena máxima con un chut al centro… que la portera casi salva.

El Tomiño de Jacobo Carrera, que en noviembre era el equipo revelación, no gana en lo que llevamos de 2026 (cuatro partidos). De hecho, no suma tres puntos de una tacada desde el 1-2 al Lóstrego el 9 de noviembre.