El Alondras sigue en la dura pelea

El Alondras consiguió una victoria muy sufrida en la mañana de ayer, ante un Arteixo, que gozó de numerosas y claras ocasiones de gol, para llevarse algo positivo del Iago Aspas Juncal. Comenzaba dominador el conjunto local y ya muy pronto se adelantaría en el marcador. Una combinación al borde del área, la culminaba Guille con un disparo a bote pronto, haciendo el primero para su equipo.

No le haría mucho bien el tempranero gol cangués, ya que poco a poco, el Arteixo fue quien de adueñarse del balón y comenzar a llegar con peligro al área rival. Pasada la media hora, Brais salvaba a los suyos a un remate de Otero en el área pequeña. En los últimos instantes de la primera mitad, los visitantes en dos acciones a balón parado, estuvieron cerca de perforar la meta rival. Tras el descanso, el guión del partido no cambiaba y el Arteixo llevaba la manija del encuentro. El delantero Otero, no tendría su mejor día en la definición, errando las mejores oportunidades para su equipo. Corría la hora de juego y los coruñeses, dispusieron de su mejor ocasión. El disparo de Tota, lo sacaba Guime bajo palos in extremis. Tuvieron los cangueses alguna llegada más con peligro, pero las sensaciones que se veían en el terreno de juego, eran más para el empate que una sentencia rojiblanca. Esa sentencia llegó en una contra ya en el tiempo extra y con casi todo resuelto. Rocha desde el vértice del area, finalizaba el ataque cangués, matando definitivamente de esa manera el partido. Sacar de centro y pitido final para dejar al Alondras muy cerca del quinto puesto.