El Alertanavia respira aliviado

El Alertanavia rompió su racha de cinco derrotas consecutivas con un importante triunfo ante el Cented Academy que no le permite abandonar las plazas de descenso pero sí mantener a tiro la permanencia.

El partido empezó con mucho ritmo y a una ocasión incial de los visitantes con un disparo cruzado de Etien que se marchó fuera por poco contestaron los locales con un centro de Corbi al que no llegó David por muy poco.

El Cented continuaba avisando y dispuso aún de otra clara ocasión y un remate al larguero antes de que David aprovechase un gran pase de Tielas para hacerl el 1-0 cuando aún se cumplía el minuto diez de partido.

Los visitantes trataron de equilibrar sin éxito el marcador antes del descanso a pesar de gozar instantes antes del intermedio de otra doble gran oportunidad para haberlo logrado.

El dominio del Cented se acrecentó en la reanudación, dominando la posesión pero sin conseguir convertir ese control del juego en llegadas peligrosas al área.

Por el contrario, el Alertanavia, que reclamó dos acciones en área rival como posibles penaltis, pudo sentenciar al contragolpe.

Además, los vigueses afrontaron la recta final con un jugador más por la expulsión de Nico. Sin embargo, los visitantes siguieron apretando y acabaron logrando el empate a poco más de diez minutos del final tras un par de rechaces dentro del área local.

Con el Cented volcado en busca del triunfo, Javi aprovechó un córner para hacer el 2-1 y ya casi sobre el pitido final Fojo convertía un sauqe de puerta de Juan en el definitivo 3-1.