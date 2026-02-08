Remontada del Arenteiro y derrota por la mínima del Ourense CF

Cara y cruz, para los dos equipos ourensanos de Primera Federación en la tarde de ayer. El Arenteiro se imponía al Avilés, mientras que el Ourense CF caía en Salamanca ante el Unionistas.

Importante victoria la lograda ayer por el Arenteiro, que se coloca a un punto de la salvación.

A pesar del resultado final, las cosas no comenzaron bien para el equipo entrenado por Jorge Cuesta, ya que los asturianos del Avilés sorprendían a los doce minutos de juego con un tanto de Adrián Gómez.

Los de O Carballiño reaccionaron pronto y bien, pues al minuto siguiente David Ferreiro devolvía la igualdad al marcador. El Arenteiro se hizo con el mando del partido, y a la media hora de juego le daba la vuelta al marcador con un tanto de Álvaro Bastida. El gol dejo muy tocados a los asturianos, que cuatro minutos antes del descanso encajaban un tercer tanto, obre de Víctor.

Nada más reiniciarse el partido en la segunda parte, el Avilés le puso emoción al partido recortando diferencias, pero no tardó mucho tiempo Moya en ampliar la ventaja local. Víctor hizo el quinto y el sexto gol, cerrando su triplete, y la victoria del Arenteiro.

El Ourense CF se mete en un lío tras su derrota de ayer ante el Unionistas. Los ourensanos se queda a un solo punto de la última plaza de descenso.

Un penalti condenó a los ourensanos en el Reina Sofía. No fue un partido vistoso. El Ourense CF estuvo mejor en la segunda parte. Llegaron con más claridad al área salmantina, pero no aprovecharon alguna de sus ocasiones. Al final tercera jornada sin ganar.