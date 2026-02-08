El Náutico manda en sus aguas territoriales

La segunda edición de la Regata ABANCA de vela ligera-XXIV Trofeo Ría de Vigo cumplió con su segundo ciclo, el primero en el que la flota pudo salir a navegar después de las malas condiciones meteorológicas de enero (borrasca Ingrid) y de este sábado, con alerta naranja.

Y eso que este domingo la salida al agua se dio con casi dos horas de retraso por culpa del viento, ausente, para frustrar aún más a los regatistas. Pero finalmente se completaron tres pruebas para los 420 y los Vaurien y dos mangas para la clase Snipe.

Regatistas del Real Club Náutico de Vigo se alzaron con el triunfo tanto en 420 como en Vaurien. Luis Wizner y Celia de la Fuente, Sub-17 ambos, firmaron un segundo puesto inicial para hacerse con la victoria en las dos mangas siguientes. Ningún otro 420 pudo responderles en la que finalmente fue la flota más numerosa de las tres clases en liza. Los también Sub-17 Paco Riveras y Helena Alcaraz (RCN Vigo), que terminaron todas las regatas en el podio (3-2-3), se proclamaron subcampeones con 8 puntos, cuatro más que el tándem Wizner-De la Fuente.

Las Sub-19 Aitana Pérez (Monte Real de Baiona) y Laura de la Fuente (RCN Vigo), que se impusieron en la primera regata, terminaron como mejor tripulación femenina.

Vaurien. Pablo Cabello volvió a levantar un título en esta tradicional regata. Con Óscar Romero, se cobró cumplida revancha de la edición de 2025, en la que Pedro Fernández y Carolina Iglesias (RCN Rodeira) acabaron primeros.

Tres primeros puestos en otras tantas mangas certificaron el triunfo de Cabello y Romero. Los defensores del título fueron segundos en las dos primeras regatas y terceros en la manga que cerraba la jornada, para acabar subcampeones. La flota era la más numerosa en inscripciones (dieciocho), pero la cifra se redujo a doce unidades en el agua en representación de media docena de clubes náuticos gallegos.

En Sub-23, victoria para Nicolás González (RCN Vigo) y Antonio Serrano (CN Cangas). Y en categoría femenina, para Alba Abril y María Lefler (CV Fluvial de As Pontes).

Snipe. La regata, que también era III Memorial Julio Rasilla, remitió al palmarés a una tripulación de la Comisión Naval de Regatas de Marín. Porque Ignacio iturrioz y Jaime González no dieron opción a sus oponentes. Dos primeros puestos que nadie pudo atacar. Patricio de Haz (RCN Vigo) y Joaquín Barreiro (CN Portonovo), con un cuarto y un tercero, serían subcampeones.

A la entrega de premios acudió el presidente del Náutico, Tone Pérez, el concejal de Deportes, Manel Fernández, y la delegada territorial de la Xunta, Ana Ortiz, entre otras personalidades. La Regata Abanca de vela ligera continuará en mayo. Los días 3 y 4 se disputará la regata de Optimist, con la que se cerrará la serie de ciclos de esta edición.