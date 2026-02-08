El Mecalia Guardés tira de oficio ante el colista

25 Mecalia Atlético Guardés (14+11): Jazmín Mendoza (1), Elena Martínez (8), Lorena Téllez (7), María Palomo (3), Blazka Hauptman, Sabina Mínguez (p.), Ania Ramos (1) [siete inicial], África Sempere (1), Cecilia Cacheda (3), Rosane Serrano, Carme Castro (1), María Sancha, Amandine Balzinc (p.) y Melina Rodríguez (p.). 20 Cicar Lanzarote Ciudad de Arrecife (12+8): Mornesa Tenda (3), Rocio Squizziato (1), Thais Fermo (2), Marilia Correia (2), Valheria Valdovinos (3), Celia López (2), Ana Marín (p.) [siete inicial], Ana Radovic, Leticia Cobo (3), Gema Trujillo, Irene Sánchez (p.), Carla Rivas (1) y Alba Tort (3). Marcador cada cinco minutos: 2-4, 4-5, 8-5, 10-8, 14-10, 14-12, 16-13, 19-14, 20-15, 20-17, 22-20, 25-20. Árbitros: Mikel Gayoso y Eder Gómez. Amonestaron con tarjeta amarilla a la local Blazka Hauptman y a la visitante Marilia Correia y excluyeron con dos minutos a las visitantes Celia López, Valheria Valdovinos y Rocío Squizziato. Incidencias:Partido de décimo octava jornada de la Liga Guerreras Iberdrola 2025/2026, disputado en el pabellón de A Sangriña (A Guarda).

Cumplió el Mecalia Guardés el objetivo de llegar reforzado a este pequeño del que va a disfrutar gracias al aplazamiento del partido que tenía prevista la próxima semana. Una semana limpia de competición después de un pletórico mes de enero en el que han cumplido con todos sus objetivos: siguen en la competición europea, se han metido en la fase final de la Copa de la Reina y en la Liga marchan en la segunda posición igualadas con el Bera Bera y a un solo punto del Rocasa. Todo marcha como debe para el equipo de Ana Seabra que ayer cerró esta serie con un trabajado triunfo ante el colista Lanzarote que en el segundo tiempo no pudo resistir al empuje del Guardés aunque llegaron a amenazar en los últimos minutos.

Los partidos del Guardés se están distinguiendo por sus marcadores bajos y el peso de las defensas. Y en esos tanteos todos los equipos se convierten en peligrosos y el Lanzarote durante mucho tiempo se mantuvo en la pelea. De hecho en el primer tiempo sostuvieron al Guardés e impidieron que se escapasen en el marcador. Su esperanza pasaba por mantenerse cerca y tratar de exprimir el cansancio acumulado por las gallegas para inclinar el partido a su favor en el tramo final. Después del 14-12 del descanso la situación empezó a decantarse a favor del Guardés que empezó a abrir una diferencia respetable (20-15 en el minuto 45) gracias sobre todo a la eficacia que en ataque estaban mostrando Lorena Téllez (siete goles) y Elena Martínez (8 tantos).

Pero el partido aún iba a dar un giro importante en el tramo final cuando el Lanzarote aprovechó un bajón del Guardés para hacer un parcial de 0-4 y poner el partido en un inquietante 20-19 a falta de solo nueve minutos. Fue el momento en el que el Mecalia Guardés tiró de oficio para frenar la rebelión de las canarias. Un parcial de 3-1 puso el partido en un 23-20 con cinco minutos por jugar. Parecía que ya estaba todo casi resuelto, pero para que no hubiese dudas llegaron los goles de Ania Ramos y de Sempere para acabar con el amago de revuelta del Lanzarote. El Guardés tiene ahora un pequeño descanso por delante. Merecido lo tiene.