Marta Domínguez se saca la «espinita»

No falló Marta Domínguez, que había acudido al Campeonato de España Iberdrola, también Memorial Chimo Marmaneu, como número 1 y gran favorita. La viguesa, inabordable en todas las rondas, ha obtenido el título; el tercero en su palmarés tras los cosechados en 2021 y 2024. «Estoy muy contenta», valora. «Es una fecha muy marcada en el calendario y un objetivo de cada temporada. Al final siempre estamos compitiendo por el mundo y es poder jugar en España. El año pasado había perdido 3-2 una final muy igualada, que iba ganando 2-0. Así que era como una espinita que tenía clavada y me quería quitar».

La revancha no ha podido ser completa porque Cristina Gómez, siete veces campeona y su verdugo hace doce meses, causó baja por lesión. Marta, semifinalista europea y número 58 del ranking PSA, no se relajó en cualquier caso. «Venía muy motivada, sabiendo que tenía que dar el cien por cien para poder llevármelo. Estoy muy satisfecha con mi rendimiento. Jugué muy concentrada. Creo que en todos los partidos fui bastante solvente», describe.

Marta, con el trofeo de campeona. / RFES

Los resultados secundan su análisis. Ha conquistado el cetro español sin ceder un solo set. Claudicaron ante ella Olivia Mon (11-2, 11-2, 11-3), Siena Hall Rogers (11-4, 11-5, 11-6), Icía Riveiro (11-4, 11-4, 11-2) y Noa Romero, su rival en una final que duró treinta minutos (11-6, 11-3, 11-7).

Dedicatoria a la familia y el equipo

La barcelonesa Romero, que también cumplió con su papel como número dos en el escalafón, dispuso del apoyo del público. Pero Marta gozó con la presencia de sus padres y su hermana como sostén emocional. «Estoy contenta de que mi familia estuviera conmigo. Gracias a ellos estoy donde estoy. Desde pequeñita me han llevado a los torneos», agradece la jugadora del Squash Rías Baixas, que también ha querido dedicar el título a su equipo. «Sin su trabajo diario y sin su compromiso sería imposible. Esto es tanto mío como de ellos. Soy la cabeza visible, la que juega, pero sin ellos no sería factible».

«Ahora a disfrutar un poco esta semana», anuncia la joven, de 24 años, que tendrá que exprimir su reposo. Después de esos escasos días partirá a a disputar dos torneos del circuito PSA y probablemente otro en Australia. «Esto me dará confianza», concluye.