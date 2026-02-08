La lluvia suspende los partidos de Burgáns y A Illa

Adelantaron sus encuentros por las previsiones meteorológicas, pero la lluvia que, a partir de las 15.00 horas, cayó sobre la comarca de O Salnés acabó anegando los campos de Burgáns y el Salvador Otero, obligando a suspender los partidos del CJ Cambados con el Compostela y del Céltiga con el Estradense.

En el primero de los campos, el árbitro decidió la suspensión del encuentro en la revisión del campo al estar la banda de la grada de gol totalmente anegada e impracticable para la práctica del fútbol, mientras que en A Illa llegaron a disputarse trece minutos de encuentro, esperando que la lluvia remitiese, pero no fue así y tuvo que suspenderse el partido con todo el campo encharcado.

En un calendario tan cargado como el que tienen por delante los cuatro equipos, todos ellos, junto con la Federación, trataron de buscar una solución. En el caso del Cambados- Compostela, se descartó de inicio jugar entre semana y se barajó hacerlo hoy mismo, pero no existía la garantía de que el campo pudiese estar en mejores condiciones por lo que los dos equipos apuntan hacia el fin de semana del 28 de febrero y 1 de marzo, cuando se paraliza la competición por la disputa de los encuentros de la selección gallega. Los amarillos estarían dispuestos a aceptar esa fecha a pesar de que en la convocatoria de la selección estaría Noel Chaves mientras el Compostela no cuenta con ningún representante.

Céltiga y Estradense descartan esas fechas, ya que los locales tienen a Adri Otero y el Estradense hasta cuatro jugadores en la selección. La opción que más seduce a los dos clubs es jugar el encuentro el martes de Carnaval, el día 17, aunque está todavía por confirmar.