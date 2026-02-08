Tregua de la lluvia en el Aloia

Ha empezado una nueva temporada de la Pontevedra Trail League y la borrasca «Marta» se ha tomado unas horas de vacaciones, permitiendo que los participantes del Trail do Aloia tuviesen una jornada sin lluvia. A las 10:00, desde las Instalaciones de A Macoca, se daba la salida a la distancia al Gran Trail del Aloia. 282 participantes tenían el duro reto de recorrer los 20 km y más de 1.500 metros de desnivel positivo acumulado.

En la categoría masculina, el luso Ricardo Esteves marcaba un ritmo alto para medir la fortaleza del resto. Pasados apenas un par de kilómetros, sólo le perseguía a unos metros José Martín Fontán. Esa sería la tónica hasta el punto más alto del recorrido, la cruz del Monte Aloia, por la que pasaba Esteves, con cara de cansado, por delante de un José Martín vigilante. Tercero, pero ya a más de minuto y medio, Daniel Domínguez.

La prueba discurrió por preciosos senderos. / Miguel Rúa

La bajada parecía propicia para un ataque, y eso fue lo que hizo Jose Martín; el intento dio sus frutos para distanciar a Esteves y obtener la victoria con 01.48.37. por los 01.49.12 del portugués. Dani Domínguez obtenía un meritorio tercer puesto, 01.51.54.

En féminas, se presentaba Leti Diz, como ganadora del Aloia 2025 y de la Pontevedra Trail League del pasado año. En los prolegómenos, la tudense ya vislumbraba que iba a ser difícil repetir por la presencia de dos «retornadas» a las carreras. Diana Domínguez y Silva Casal comandaron la prueba desde el arranque. Las dos, como confesaron al final, se fueron «ayudando mutuamente» para que la más fuerte lograse el triunfo. Y este se decantó para la atleta del Trail Running Nigrán, Diana Domínguez, con 02.10.43, tan sólo 12 segundos antes que Silvia Casal. (02.10.55). Estas dos chicas van a dar que hablar este año en el mundo de los trails. Leti Diz, consciente de su inferioridad, se dedicó a disfrutar y administrar energías para ser bronce (02.21.56).

Dos participantes cruzan un puente. / Miguel Rúa

Las 11:00 era el horario de la carrera corta, Speed Trail, con más de 325 participantes. Menos distancia, 12 km, menos desnivel, 600 m, para mayor velocidad. Esa fuerza era la que se les presuponía a Diego Pons y Anxo Otero, los grandes favoritos. No defraudaron y jugaron sus bazas durante los kilómetros de ascensión hasta que en la última de ellas Diego se iba en solitario a meta: 01.03.39 del tudense por los 01.05.42 del redondelano. A más de un minuto, Felipe González, otro habitual en los podios del Aloia (01.06.50).

Muiños do Folón, siguiente cita

No se tenían demasiadas referencias de las atletas de la carrera corta femenina. Se impuso Lucía Carrera, viguesa y jugadora de fútbol sala, que realiza competiciones muy de vez en cuando. Se le ha dado muy bien el trazado, superando a la británica Bryony Izzard por 35 segundos (01.25.05 y 01.25.40).

Noticias relacionadas

Tras el avituallamiento, con los ya tradicionales callos, entrega de premios con la presencia de autoridades del Concello de Tui y de la Cámara de Valença. Siguiente parada, la 2ª prueba de la Pontevedra Trail League, será en O Rosal, con el Trail Muiños do Folón, domingo 22 de febrero.