Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis Ferroviaria VigoCaso PitanxoExtranjeros Comercio VigoAgua Monte GallegoBimba y LolaReducción Estómago TurquíaPraia América
instagramlinkedin

Fútbol-División de Honor Juvenil

Importante victoria del Val Miñor ante el Racing

Rosa Ribas

Rosa Ribas

Nigrán

2. VAL MIÑOR: Miguel, Marco (Diego, minuto 60-Óscar, minuto 71), Adrián, Xavi, Toucedo; Unai, Aguilar, Mouriño; Joel; Valle (Sestelo, minuto 79) y Marcos (Pintos, minuto 60).

1. RACING SANTANDER: Estébanez; Aifuwa, Miquel Larena, Lagüera, Álvaro (Sánchez, minuto 90); Agudo (Chinedu, minuto 53), David (Iván, minuto 53), Jakkal (Fuentevilla, minuto 67), Bringas; Díez (Martín, minuto 67) y Laso.

GOLES: 1-0, minuto 25: Mouriño. 2-0, minuto 55: Aguilar. 2-1, minuto 94: Adrián, en propia puerta.

Paso adelante del Val Miñor en su camino hacia la salvación, con tres puntos ante uno de los primeros clasificados. Los de Nigrán hicieron un buen partido, poniéndose con dos goles de ventaja aunque el Racing llegó con opciones al final.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents