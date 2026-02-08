Fútbol-División de Honor Juvenil
Importante victoria del Val Miñor ante el Racing
2. VAL MIÑOR: Miguel, Marco (Diego, minuto 60-Óscar, minuto 71), Adrián, Xavi, Toucedo; Unai, Aguilar, Mouriño; Joel; Valle (Sestelo, minuto 79) y Marcos (Pintos, minuto 60).
1. RACING SANTANDER: Estébanez; Aifuwa, Miquel Larena, Lagüera, Álvaro (Sánchez, minuto 90); Agudo (Chinedu, minuto 53), David (Iván, minuto 53), Jakkal (Fuentevilla, minuto 67), Bringas; Díez (Martín, minuto 67) y Laso.
GOLES: 1-0, minuto 25: Mouriño. 2-0, minuto 55: Aguilar. 2-1, minuto 94: Adrián, en propia puerta.
Paso adelante del Val Miñor en su camino hacia la salvación, con tres puntos ante uno de los primeros clasificados. Los de Nigrán hicieron un buen partido, poniéndose con dos goles de ventaja aunque el Racing llegó con opciones al final.
- El jefe de Las Cinco Jotas crea una nueva empresa tras cumplir su condena
- Adif confirma ahora el cierre de las líneas de ferrocarril a Vigo por dos incidencias en trenes de mercancías
- El yate en alquiler más grande de Galicia evita su hundimiento en Vigo: «El capitán salvó el 'Roma'»
- Renfe alarga el corte del tren a Vigo hasta el martes sin ofrecer alternativas
- La pesca local se apaga en Europa: el 86% del pescado y marisco que comen los europeos procede de terceros países
- La mayor aerolínea del mundo aterriza en Oporto y acerca Galicia a un destino intercontinental inédito
- El tren de borrascas que barre Galicia se alarga: los meteorólogos no ven el final
- «De Vigo al mundo»: un día en la casa donde Bimba y Lola diseña su globalidad