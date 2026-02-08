España reina en Europa

España vuelve a estar en lo más alto del fútbol sala continental. Ante el mismo rival, Portugal, y en la misma ciudad, Liubliana, en la que cedió el título de Europa en 2018, el equipo español recuperó la corona tras un intenso partido (3-5). Los de Jesús Velasco pusieron la guinda a un torneo espectacular con un partidazo de poder a poder en el que siempre fueron por delante en el marcador aunque los lusos le pisaron los talones hasta que Pauleta rompió la igualada en el minuto 36 y Adolfo sentenció en el 40. Antonio y Raya pusieron a los españoles con ventaja en el arranque de la contienda.

El partido arrancó de manera frenética. Portugal parecía mandar, apretando mucho a España en la salida de balón, pero fueron los de Jesús Velasco los que pegaron primero. Y dos veces. A los dos minutos, Antonio marcó tras un gran pase de tacón de Pablo Ramírez. Un minuto después, Raya concluía una jugada con Cecilio que comenzó con un robo suyo.

El partido se ponía muy de cara para la Roja, que ayer vistió de blanco, pero Portugal se agarra siempre bien a los partidos. Y no tardó en igualar el duelo. A los cinco minutos, Afonso marcaba en un balón que le llegó al área tras una caída de Cecilio en la que se reclamó falta. Dos después, Góis aprovechó un córner para girarse y batir a Dídac.

Con la igualada en el marcador, Portugal ganó confianza y consiguió que España no estuviese cómoda con el balón. La intensidad lusa mandaba sobre el juego español y se jugaba más cerca de Dídac que de Bernardó Paçó. Eso sí, esa intensidad castigó a Portugal con las faltas y cuando quedaban 42 segundos para el descanso, Erick cometió la sexta y Antonio aprovechó el lanzamiento de 10 metros para que España se fuera al descanso con ventaja.

Y en la reanudación, España salió mejor, pero le faltó puntería para poner tierra de por medio. Dos tiros al palo, uno de Cortés y otro de Cecilio, y un mano a mano que Bernardo Paçó le detuvo al cordobés, fueron las opciones más claras. España perdonó y Portugal no lo hizo cuando a los 30 minutos Pauleta aprovechaba un robo en la presión para hacer el 3-3.

Noticias relacionadas

Pero esta vez, los de Velasco no bajaron los brazos. Insistieron, se volvieron a encontrar con el palo, pero Antonio hizo justicia con el cuarto, tras una jugada de Cecilio, cuando quedaban menos de cinco minutos. Y tras el cuarto tiro al poste de España, esta vez de Rivillos, tocó defender el juego de cinco y rematar con el gol de Adolfo.